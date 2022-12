AVSLØRT AV BILDE? Nå spekuleres det i om pizzaesken han la ut på Twitter kan ha avslørt at Andrew Tate var i Romania. Gretha Thunberg (innfelt) kommenterer saken i dag.

Gretha Thunberg kommenterer Tate-spekulasjoner

Et angrep på miljøaktivisten Gretha Thunberg og bilde av en pizzaeske trekkes i sosiale medier frem i forbindelse med pågripelsen av influenceren Andrew Tate. Nå kommenterer Thunberg spekulasjonene.

Den kontroversielle britiske influenceren Andrew Tate og hans bror Tristan Tate ble torsdag pågrepet for menneskehandel i Romania. Det meldte rumensk politi i en pressemelding.

En luksusvillaen som tilhører Tate og hans bror ble raidet av væpnet politi etter at de har vært under etterforskning i flere måneder for en påstått kidnapping av to unge kvinner i byen Voluntari.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at det nå spekuleres heftig i om Tates Twitter-svar til den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg og en pizzaeske har hatt betydning for pågripelsen.

Tungt bevæpnet politi slo til mot brødrene Tates luksusvilla i Romania. Politiets egen film fra pågripelsen, som er publisert i rumenske medier, skal vise at våpen og bunker med pengesedler ligger spredt ut på bord i huset, ifølge Aftonbladet.

Videoen skal også vise Andrew Tate som føres ut av huset og av tre polititjenestemenn.

Ifølge pressemeldingen fra politiet er brødrene også mistenkt for voldtekt, og for å ha dannet en organisert kriminell gruppe for menneskehandel. To rumenske statsborgere skal også være med i denne gruppen, i tillegg til de to brødrene, skriver politiet.

Pågripelsen skjedde etter at Thunberg med et lite stikk mot Tate, etter han rettet denne meldingen mot henne: «Hei Greta Thunberg. Jeg har 33 biler» skrev Tate og viste til hvor store motorer hans Bugatti og to Ferrari-biler har.

«Dette er kun begynnelsen. Vær så snill og gi meg e-posten din slik at jeg kan sende deg den komplette listen over bilsamlingen min og de enorme utslippene til hver av dem» skriver Tate.

Thunberg svarte: «Ja, vær så snill å opplys meg» svarer Thunberg og legger til: «Mail meg på smalldickenergy@getalife.com».

GIKK VIRALT: En amerikansk sosiale medier-ekspert fra Harvard la ut denne twittermeldingen natt til fredag.

Meldingen gikk viralt

Og det er nettopp hans svar og bildet han la ved twitterkontoen Pop Base som kan ha gitt politiet en ledetråd. Bildet viser Tate og på bordet foran han ligger det en pizzaeske med logo fra en lokal pizzasjappe i byen der han har en bolig, Jerry's Pizza.

På grunn av esken kan politiet ha fått bekreftelse på hvor i landet han befant seg, og at de derved kunne gå til pågripelse på kort varsel.

Det er i hvert fall teorien til amerikansk sosiale medier-ekspert Alejandra Caraballo ved universitetet Harvard, som la ut en Twitter-melding med Tates eget pizzaeske-bilde, hvor hun spekulerer i om det er dette bildet som var avgjørende for politiets pågripelse.

Fredag formiddag kommenterte Gretha Thunberg «pizza-tweeten» slik:

– Det er sånt som skjer når man ikke gjenvinner pizzaeskene sine.

NYTT SVAR: Det er sånt som skjer når man ikke gjenvinner pizzaeskene, skrev miljøaktivist Gretha Thunberg i denne Twittermeldingen fredag formiddag.

Twittermeldingen til Caraballo ble lagt ut natt til fredag og har gått viralt, og TMZ er blant mediene som har skrevet om spekulasjonene.

Og grunnen til at det skal ha vært viktig for politiet å vite hvor han var, er at Tate har vært mye ute og reist. Blant annet skal ha tvitret fra Praha og Dubai de siste ukene. Caraballo viser blant annet til en artikkel i rumenske Grandul, der det sto at politiet slo til mot brødrene Tate etter å blant annet ha sett bilder av at de var i Romania på sosiale medier.

– Jeg tror i alle fall at myndighetspersoner så videoen og i alle fall visste om den, skriver Caraballo, men legger til at rumenske myndigheter trolig visste at Tate var i Romania også før videoen ble publisert i sosiale medier.