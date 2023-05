PAPEGØY(E): Det er bedre med en papegøye på skulderen enn ti i treet. Her er Sara og Mohammed al-Sammrraie gjenforent.

Papegøye stakk av – reddet av brannvesenet

TORSHOVDALEN, OSLO (VG) Papegøyen Sara testet livet som fri fugl høyt oppe i et tre. Det måtte stigebil og to erfarne brannmenn til for å få henne ned igjen.

Mohammed al-Sammrraie var ute på søndagstur i Torshovdalen i Oslo, da papegøyen hans plutselig kom seg løs fra båndet.

– Den fløy opp i treet, sier al-Sammrraie til VG.

Han forsøkte å lokke den fra treet, men papegøyen ble sittende.

Etter hvert måtte brannvesenet hjelpe til med stigebil og erfarne fuglereddere – til applaus fra de andre som nøt finværet i parken.

– Det er ikke ukentlig, men kanskje tredje gangen vi får et slikt oppdrag. Papegøyer blir gjerne skremt av andre fugler, sier Tor Imerslund, underbrannmester ved Oslo brann og redning, til VG.

– Det skjer med jevne mellomrom, og vi bruker å få noen slike oppdrag i løpet av sommeren

Så lenge det er kapasitet hos brannvesenet, hjelper de gjerne papegøyer ned fra trær.

– Slike oppdrag er hyggelige å gjøre. Så lenge vi har kapasitet så strekker vi oss langt, sier Imerslund.

FU(G)LL UTRYKNING: Brannvesenet tok seg tid til å forene Sara og eieren søndags ettermiddag.

