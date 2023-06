INGEN SKADET: Familien på fem våknet til en pickup som hadde kjørt ut og landet på terrassen deres. Nå er pappa Thomas Lie glad det ikke skjedde to timer senere.

Våknet til bil som dundret ned på terrassen: − Synet er forferdelig

– Hadde dette skjedd to timer senere hadde vi sittet der ute, og da hadde vi dødd, sier familiefar Thomas Lie om lørdagsmorgenen utenom det vanlige.

Klokka var 06.31 da nødetatene ble varslet om bilen som hadde kjørt ned en skrent og landet på en terrasse i Straumsgrend i Bergen.

Mens Thomas Lie sov gjennom det hele, våknet kona og trodde det hadde skjedd noe på nedsiden av huset. Så hørte hun musikken fra bilen som hadde krasjlandet på terrassen deres.







– Han har kvestet alt av leker og hagemøbler som sto der, forteller Lie.

FORSKREKKET: Thomas Lie og kona startet lørdagen med en bil på terrassen - og kvestede lekestativ og utemøbler.

Politiet mistenker mannen som har kjørt for ruskjøring og har tatt ham med for prøvetaking.

Først har sjåføren ifølge Lie kjørt ned en skråning på fire-fem meter, deretter revet med seg toppen av en mur på omkring to meter og deretter landet på terrassen.

– Selvet synet er forferdelig, forteller Lie, som raskt ble vekket og fikk se hva som hadde utspilt seg i hagen.

KJØRTE UT HER: Sjåføren har kjørt utfor denne skråningen og landet på terrassen nedenfor.

På terrassen står blant annet lekestativet og svømmebassenget som brukes flittig av de tre barna på fire og fem år.

– Hadde dette vært to tiner senere hadde vi sittet der. Ungene har nettopp våknet og spiser frokost, så skulle vi ut og bade. Vi hadde dødd, sier familiefaren.

Han er glad det heldigvis gikk bra denne gangen.

– Ut ifra hendelsen, så gikk det greit, men vi har en bil i hagen, og jeg slår ikke fra meg tanken om at hvis dette hadde skjedd et par timer senere, hadde ikke jeg vært her nå.

ENDTE HER: Sjåføren endte ferden på terrassen hos familien Lie. Han er mistenkt for ruskjøring.

