Lynnedslag satte fyr på hus - fire personer var hjemme

Huseieren slukket selv brannen som oppsto. Grunnmuren har trolig fått en del skader, opplyser brannvesenets innsatsleder.

Huset lynet slo ned i, er i Bø i Telemark. Nome og Midt-Telemark brann og redning rykket ut da meldingen kom.

– Det har slått ned ganske bra i yttervegg på huset, og fulgt rundt huset, og så var det en liten brann ved inngangspartiet, sier innsatsleder Kai Lindgren i Nome og Midt-Telemark brann og redning til VG.

– Den slukket huseieren selv.

Innsatsleder Lindgren sier at det nok er en del skader i grunnmuren på huset.

– Den har sprukket opp, det er godt synlig, opplyser han.

Fire personer var i boligen da lynet slo ned, men ingen er skadet, melder politiet i Sør-Øst på Twitter. Innsatsleder Lindgren sier at det det er opphold nå.

– Det var et kraftig tordenvær som gikk over Bø før 17-tiden, men dette huset er det eneste som har fått skade i området her, sier han.

Lynet slo ned i en bolig i Bø, og startet en branntilløp

