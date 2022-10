KRITISK: Kjersti Toppe forventes at myndighetene stopper Rune Fardal der han kan stoppes.

Ber Fardal slette videoer: − Bør aldri gjøre noe tilsvarende igjen

Barneminister Kjersti Toppe (Sp) mener at Rune Fardals utlevering av barn er uakseptabel, og at han må stoppes. Men hun innrømmer at foreldre ber Fardal om hjelp fordi barnevernet har sviktet dem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG og Faktisk.no avslørte søndag hvordan barnevernaktivisten Rune Fardal (63) i en årrekke har utlevert sårbare barn på nettet.

Fardal tilbyr hjelp til familier som har blitt fratatt barna sine av barnevernet.

I kampen mot barnevernet har Fardal, foran titusenvis av følgere, utlevert godt over hundre barn i krise. Jurister mener dette kan være ulovlig.

Avsløringene viser at det en fare for at sårbare familier utnyttes, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe:

– Det aller verste er at barn eksponeres. Uavhengig av om barnevernet har handlet rett eller feil, skal ikke barn utleveres på denne måten. Det gjør sterkt inntrykk.

OMSTRIDT AKTIVIST: I sitt univers fungerer Fardal som redaktør, programleder, produsent, politiker, familiehjelper – og utgir seg for å ha psykologiutdanning. Her filmer Fardal for sin TV-kanal og forening.

Mener Fardal må stanses

Hun ønsker åpenhet om barnevernet, og vil være varsom med å dømme og konkludere i saker, sier hun:

– Men jeg forventer at myndighetene går inn og stopper Fardal der han kan stoppes. Det gjelder mulige lovbrudd, økonomisk utnyttelse eller at barn ikke skjermes.

Nå vil hun at barn skal beskyttes bedre mot eksponering i ny lov, og vurderer lovendringer.

Om Fardals virksomhet sier hun:

– Dersom barn ikke er blitt hensyntatt, ikke blitt spurt – og ganske graverende ting om deres liv blir offentliggjort, er det uakseptabelt.

I mange videoer på sin TV-kanal har Fardal eksponert barn med sensitive opplysninger som barnevernhistorikk, vold og rusproblematikk. Han har også streamet et barns begravelse, og filmet en tenåring på institusjon med drone.

Fardals arbeid finansieres i stor grad av donasjoner. VG og Faktisk.no har tidligere omtalt hvordan Fardal på et ett år mottok en halv million kroner i donasjoner.

Fardal selv mener at det han gjør er lovlig, og at han ikke bistår foreldre for å tjene penger – men for å gi dem en stemme.

– Han bør slette

Barneministeren har en klar oppfordring til Fardal og denne virksomheten:

– Han bør slette videoene med en gang, og aldri gjøre noe tilsvarende igjen. Ellers må han hente inn samtykke fra alle barna – hvis han er seriøs.

Fardal har titusenvis av følgere på sosiale medier, og oppgir selv at han anslagsvis har vært involvert i 300 til 500 barnevernssaker. Videoer av barn og foreldre sprer Fardal i antibarnevernsmiljøer på nett.

Barn sine grunnleggende rettigheter og personvern må ivaretas, selv om man skal kunne rette offentlig kritikk mot norsk barnevern, forklarer Toppe.

– Jeg vil være veldig tydelig på at jeg ønsker all debatt om norsk barnevern velkommen, og at kritiske røster ikke på noen måte skal knebles.

Men hvis det er fare for økonomisk utnyttelse av familier i krise, og hensynet til barns personvern ikke ivaretas, må det få konsekvenser, sier hun.

Det er viktig at barnevernet sikrer for oppfølging av foreldre som blir fratatt barna, mener Toppe. Hun innrømmer at barnevernet ikke har vært gode nok på det.

– Hadde barnevernet hatt bedre oppfølging av foreldrene under og etter omsorgsovertagelse, tror jeg det hadde vært færre som synes det var nødvendig å la Rune Fardal ta saken.

– Alle er ikke kritiske

Rune Fardal har ikke svart på VGs henvendelser om Kjersti Toppes uttalelser, men kommenterer dem i en video publisert på YouTube nylig.

Der sier han at han ikke tror han har «eksponert barn så veldig mye»:

– Jeg har snakket med de fleste foreldre jeg har intervjuet, og det har ikke kommet noe fra hverken de eller deres barn noen gang på at de ønsker disse videoene vekk, sier han i Youtube-videoen.

Fardal har i et tidligere intervju med VG sagt at fokuset hans ikke er å eksponere barn, men å gi foreldre i barnevernsaker en stemme:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Etter VG og Faktisk.nos avsløringer har Fardal slettet to videoer der barn eksponeres.

Han vil likevel ikke slette større deler av innholdet på sin kanal, sa han i september.

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort, sier Fardal.

Han ønsker beskjed hvis noe av det han har publisert, er til belastning for barna, sier han.

– Er det barnas ansvar?

– Nei, men jeg må vite om det. Det er også mange som ikke har denne oppfatningen.

– Ikke godt nok lovregulert

Myndighetene jobber nå med at barn skal bli bedre ivaretatt med tanke på eksponering.

– Barnelovutvalget går i sin utredning fra 2020 inn for at personvernet og retten barn har til vern av privatlivet sitt skal styrkes i ny barnelov, sier Toppe.

Utredningen har vært på høring, og departementet jobber med hvordan forslagene skal følges opp.

I tillegg skal foreldre som strever og som blir fratatt barna få bedre oppfølging, sier Toppe.

– Barns personvern er ikke et lovtomt rom i dag, men vi vurderer nå lovendringer, sier Toppe.

Barnevernsloven, som gjelder fra nyttår, tydeliggjør også kommunens plikt til å følge opp familier og foreldre, sier hun.

– Dette er familier og foreldre som er i krise. Å miste omsorgen for barnet sitt kan sammenlignes med alvorlig sykdom eller andre traumatiske ting. Og det mener jeg at norsk barnevern og vi politikere i for liten grad har tatt inn over oss.

– Hva skal du gjøre med dette?

– Det er mange ting, alt fra det kommunale barnevernet til institusjonsbarnevernet. I alle faser må vi sikre best mulig samarbeid og oppfølging av foreldre og familier.

Mange foreldre har ikke tillit til systemet, forklarer Toppe:

– Da henvender de seg i stedet til Rune Fardal og andre som vil hjelpe.

Man skal kunne ytre seg negativt om barnevernet, understreker Toppe.

– Målet er heller at man ikke skal ha behov for å oppsøke personer som Fardal. Vi vil styrke det offentlige barnevernet, og styrke tilliten familier har til barnevernet.

– Oppleves som aggressiv

SOS barnebyer, som har laget en rapport om miljøene mot barnevernet, mener at et viktig politiske tiltak er å gi foreldre i møte med barnevernet en objektiv støtteperson.

– Jeg ser at det kan være behov for en slik type rolle eller koordinator, og dette er noe av det vi vil vurdere, sier Toppe.

Toppe innrømmer at omdømmet til det norske barnevernet er frynsete, spesielt i utlandet.

– Det som er viktig for meg nå, er å få frem hva barnevernet er – og ikke er.

Hun forklarer at, når hun har reist rundt til barneverntjenester i hele landet, er flere bekymret for Rune Fardals fremgangsmåter.

– Mange av ansatte i det kommunale barnevernet opplever Rune Fardal som aggressiv, og at han er med på å gjøre at de vurderer å slutte i barnevernet. De orker ikke mer.

– Tar dem både fag og jus

Rune Fardal, som reiser rundt til barneverntjenester i hele Norge, har i et tidligere intervju med VG sagt at barnevernet blir nervøse når han kommer.

– Jeg skjønner jo at barnevernet blir frustrert, når jeg tar dem på både fag og jus, sier Fardal.

Fardal har ikke svart på VGs henvendelser om Toppes uttalelser, men forklarer på YouTube at han snakker med «innestemme» til ansatte i barnevernet:

– Hvis jeg tar de i lovbrudd, og de ikke kan faget sitt, så må de gjerne slutte – for da har de ikke noe der å gjøre. Og jeg er ikke aggressiv i disse møtene, jeg konfronterer dem med lovbruddene deres, sier han.