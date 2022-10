ØSTLIG LAVLANDSGORILLA: Bestanden av østlig lavlandsgorilla har opplevd en nedgang på hele 80 prosent mellom 1994 og 2019.

Verdens dyrebestand stuper: − Det er dramatisk

Verdens dyrebestander har sunket med hele 69 prosent på drøye 50 år, ifølge en fersk rapport. Verdens naturfond (WWF) er svært bekymret.

I rapporten, som utgis annethvert år, kommer det frem at det er i de tropiske og mest artsrike regionene i verden, at dyrebestandene stuper i et spesielt urovekkende tempo.

Mellom 1970 og 2018 har de overvåkede bestandene av ville dyr i Latin-Amerika og Karibia i gjennomsnitt blitt redusert med dramatiske 94 prosent. På bare noen få tiår har ferskvannslevende arter gått tilbake i gjennomsnitt med 83 prosent.

I Norge finner man også arter som har opplevd en kraftig tilbakegang. Blant arter som inngår i rapporten er ål, verdens nest største fisk – Brugde, dverggås og storspove. Alle disse artene står også på den globale rødlista.

I Europa er nedgangen på dyrebestander på 18 prosent, noe som skyldes at mye av naturen allerede er blitt ødelagt før 1970.

STORSPOVE: Også arter man finner i Norge har opplevd en kraftig tilbakegang, blant annet storspove. AMAZONASDELFIN: Bestanden av amazonasdelfin er redusert med 65 prosent mellom 1994 og 2016.

Info Rødliste En rødliste er en liste over arter eller naturtyper med vurderinger av deres risiko for å dø ut eller forsvinne fra et område. Artene og naturtypene blir klassifisert i ulike kategorier etter hvor truet de er. Kategoriene antyder risikoen for utryddelse dersom situasjonen ikke endrer seg. Det finnes både en global rødliste og en norsk rødliste. Kilder: snl.no Vis mer

– Verden står midt i en naturkrise

At verdens dyrebestander i gjennomsnitt har stupt med hele 69 prosent siden 1970 er alvorlig, ifølge Else Hendel, assisterende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Tallene viser at bestandene av verdens ville dyr stuper, det er dramatisk. Vi må klare å snu den trenden, sier Hendel og legger til:

– Det er alvorlig fordi dyrebestander reagerer veldig fort på endringer. De lever i den naturen som forsvinner bit for bit. De er derfor en god indikator på hvordan jordens helsetilstand er, og en indikator som hjelper oss til å forstå hvordan vår naturlige verden endres over tid. Det dette tallet bekrefter er at verden står midt i en naturkrise, sier Hendel.

I rapporten, Living Planet Report, kommer det frem flere årsaker for naturtap, hvor de viktigste drivkreftene er:

Ødeleggelse og tap av leveområder

Overhøsting av naturressurser

Introduksjon av fremmede arter

Forurensning

Effekter av klimaendringer

– Den største årsaken til at vi taper natur er arealendringer. Alt vi gjør av avskoging, infrastruktur og utbygging i hav og på land endrer levevilkårene til dyrene, og påvirker hvordan de har det, forteller Hendel.

Også i Norge er det arealendringer som er den største årsaken til tap av natur, ifølge Hendel.

– Det vi må gjøre er å redusere vårt eget fotavtrykk. Vi må verne mer natur, redusere forbruk, gjenbruke mer og kutte klima- og gassutslipp.

WWF: Assisterende generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Else Hendel.

«Parisavtale» for naturen

En dramatisk endring har funnet sted i løpet av de siste 52 årene.

WWFs store naturrapport viser blant annet at bestanden av amazonasdelfin er redusert med 65 prosent mellom 1994 og 2016. Bestanden av østlig lavlandsgorilla har opplevd en nedgang på hele 80 prosent mellom 1994 og 2019, mens bestanden av australsk sjøløve falt med 64 prosent mellom 1977 og 2019.

Hendel mener det er to ting som henger sammen.

– Natur og klima er tett knyttet sammen. Styrker vi naturen blir det enklere å håndtere klimaendringer, og reduserer vi utslipp får vi mer natur.

AUSTRALSK SJØLØVE: Bestanden av australsk sjøløve falt med 64 prosent mellom 1977 og 2019.

I desember skal verdensledere møtes i Montreal, Canada. Der skal de bli enige om en «Parisavtale» for naturen.

Hendel har klare forventninger til naturtoppmøtet.

– Jeg håper det blir satt globale mål for naturen, akkurat som vi har for klima, og at avtalen blir forpliktende. Slik at land forplikter seg til å stanse naturtapet, og ha politikk som gir mer natur. Det er også avgjørende at dette følges opp og måles.

