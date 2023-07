Innsjøen Crawford i Canada fremmes nå som mottager av en «gylden spiker», og kan dermed bli fødestedet til Antropocen-epoken.

Forskere: Har funnet fødestedet til «Menneskets tidsalder»

Menneskeheten setter så tydelige spor på planeten at enkelte forskere nå mener vi er i en ny tidsalder.

Kortversjonen Forskere fra Anthropocene Working Group (AWG) foreslår at vi er i en ny tidsalder, kalt Antropocen-epoken, eller «Menneskets tidsalder».

Den foreslåtte tidsalderen er definert av plutoniumsspor fra atomvåpentester.

For å definere Antropocen-epoken må forslaget godkjennes av to ulike forskningskommisjoner.

Endelig avgjørelse er forventet på den årlige kongressen for geologi i august 2024. Vis mer

Dersom forskerne i Anthropocene Working Group (AWG) får gjennomslag, vil «Menneskets tidsalder» offisielt bli gå inn i historiebøkene fra år 1950.

Det er ifølge forskerne plutoniumsspor fra atomvåpentester som definerer den foreslåtte nye epoken.

Kan få «Gylden spiker»

En epoke er en av fem måleenheter på den geologiske tidsskala den geologiske tidsskalaDen Geologiske tidsskala er et offisielt rammeverk som brukes for å forstå vår planets 4,5 milliard år lange historie. Geologer bryter ned årene i fem kategorier: eon, æra, periode, epoke og alder.. Geologiske tidsaldere er typisk markert med en «gylden spiker», hamret inn i et steinlag som er definerende for den aktuelle tidsalderen.

Info Her er vi på den geologiske tidsskala Her ser du hvilken geologisk tidsalder vi lever i, fra størst til minst: Vi lever i Fanerozoikum eonet , som begynte for 542 millioner år siden.

Kenozoikum er navnet på æraen , og begynte for rundt 62 millioner år siden.

Deretter følger Kvartær- perioden , som begynte for 2,65 millioner år siden.

Etter forrige istid, for rundt 11.700 år siden, begynte Holocen- epoken .

Nå lever vi i dem Megalayiske alder, som begynte for 4250 år siden. Vis mer

Spikerne kan også være hamret inn i for eksempel stalagmitter stalagmitterStalagmitt er en istapplignende dryppstein som dannes i kalksteinshuler. Stalagmitter vokser oppover fra gulvet i hulen, i motsetning til stalaktitter som henger nedover fra taket. eller iskjerneprøver.

Nå er altså innsjøen Crawford i Canada foreslått som verdig mottager av en slik spiker. Blant ni kandidater, ble innsjøen stemt frem som vinner av Holocen-epokens fødested.

Innsjøen er ikke imponerende stor: Overflaten dekker litt over tre fotballbaner, men til gjengjeld er den uvanlig dyp: nesten 24 meter.

Ifølge naturfagsprofessor Francine McCarthy på Brock University i Canada, forhindrer innsjøens form at overflate- og underflatevannet blander seg.

UNDERSØKER: Tverrsnitt fra innsjøens bunn kan deles inn i årlige skiller. Disse kan forskere bruke til analyser.

Dermed er det mulig for forskere å ta tverrsnitt av innsjøbunnen, og på den måten se påvirkningskraften til menneskets utvikling år for år.

– Bunnen av innsjøen er totalt isolert fra resten av planeten, bortsett fra det som skånsomt synker ned, sier hun til CNN.

En sterk pekepinn

Om det er grunnlag for å definere «menneskets tidsalder», er forskere imidlertid ikke enige om.

En epoke i geologisk forstand varer opp til 50 millioner år. Dersom forslaget går igjennom, vil Holocen-epoken være historiens korteste.

HENTER PRØVER: Her utfører forskerne en prøvetaking fra innsjøbunnen.

Det er Anthropocene Working Group (AWG), som består av 35 forskere fra forskjellige felt, som fremmer forslaget. Deres formål er å formalisere en offisiell definisjon av Antropocen-epoken, eller menneskets tidsalder.

Gruppen ble dannet i 2009.

Andrew Cundy er professor i miljøradioaktivitet og medlem av AWG. Han bruker menneskets maktpotensial som argument for den nye epoken.

– Tilstedeværelsen av plutonium er en sterk pekepinn på når menneskeheten ble så mektig at den kan gi fra seg et unikt fingeravtrykk på planeten, sier han til CNN.

MEISLER: Forskere deler det frosne tverrsnittet fra innsjøens bunn inn i lag, slik at de kan analysere utviklingen år for år.

Konseptet Antropocen ble først luftet av nobelprisvinneren Paul Crutzen i år 2000 på en konferanse. Da for å beskrive menneskets dype påvirkningskraft på planeten.

Avgjøres neste år

For at «Menneskets Tidsalder» skal bli et faktum, må forslaget først få støtte fra minst 60 prosent av underkommisjon for kvartærstratigrafi til sommeren.

Deretter kan forslaget løftes til den internasjonale kommisjonen for stratigrafi, hvor det også må få støtte fra minst 60 prosent av medlemmene.

Endelig avgjørelse er forventet i august 2024, på den årlige kongressen for geologi.

Begge kommisjonene er del av IUGS IUGSInternational Union of Geological Sciences, en av verdens største ikke-statlige forskningsorganisasjoner..

