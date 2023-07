LEDER: Den tidligere Senterpartilederen Åslaug Haga satt som olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen fra 2007 til 2008. Nå er hun administrerende direktør i Fornybar Norge.

Haga tar klimaoppgjør med regjeringen: − Pilene peker feil vei

Åslaug Haga i Fornybar Norge og Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre er bekymret for klimapolitikken. – Vi går nå til angrep på alle utslipp fra alle bauer og kanter, svarer Ap-statssekretær.

Hetebølgene slår inn over Sør-Europa med over 40 grader flere steder.

Tidligere i juli ble det registrert ny varmerekord i verden fire dager på rad. I tillegg er årets juni den varmeste siden målingene startet.

Det bekymrer tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga, som nå leder Fornybar Norge.

Nå kommer den tidligere toppolitikeren med krass klimakritikk av regjeringen:

– Det er skremmende liten vilje til å ta alvoret i klimaendringene innover seg i det norske politiske miljøet. Norge har hatt som mål siden 1990 å kutte 55 prosent av CO₂-utslippene våre innen 2030. Til nå har vi kuttet fem prosent. Det betyr at vi må kutte 50 prosent på syv år.

– Det er nærmest umulig, fastslår hun.

Etterlyser snuoperasjon

Haga mener fornybar-satsingen går for sakte.

– Skal vi få utslippene ned så må det produseres enormt mye mer fornybar energi. Pilene peker feil vei når det gjelder utbyggingen av dette i Norge. Det er dramatisk dersom vi skal nå klimamålene som Stortinget har satt seg. Det må en formidabel snuoperasjon til, sier hun.

PARTIVETERAN: Åslaug Haga på Senterpartiets landsmøte tilbake i 2017 sammen tidligere partileder Anne Enger. Nå retter førstnevnte klimakritikk mot regjeringen hennes gamle parti er en del av.

– Hva mener du regjeringen bør gjøre?

– De må si til folk at vi må produsere mer fornybar energi for å holde strømprisene nede, samtidig som vi opprettholder sysselsettingen. De må ta en ærlig diskusjon med det norske folk om konsekvensene av å ikke prioritere fornybar energi, sier Haga.

Haga mener en del av problemet er at det tar for lang tid å få godkjent utbygging av fornybar energi.

– Ingen kan bygge ut fornybar energi uten å ha konsesjon konsesjonTillatelse gitt av en offentlig myndighet. til det. For vindkraft på land er konsesjonsbehandlingsperioden gjerne fire–fem år, og deretter et par års byggetid. For store vannkraftprosjekter kan det faktisk ta 12 år fra utredning av de store prosjektene starter til produksjon er satt i gang. Når det kan ta opptil 12 år fra konsesjonssøknad til produksjonen starter, så sier det seg selv at det går for sakte, sier hun.

Vil ha mer handling

Også Høyre er bekymret for klimapolitikken, ifølge stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

– Det haster å få på plass en mer kraftfull klimapolitikk som reduserer utslippene og tar vare på naturen, både globalt og i Norge. Det betyr storstilt utbygging av fornybar energi, overgang til en mer sirkulær økonomi, og satsing på fremtidens klimaløsninger som karbonfangst- og lagring og oppbygging av produksjonsanlegg for hydrogen, sier Tybring-Gjedde til VG.

HØYRE: Mathilde Tybring-Gjedde er stortingsrepresentant for Høyre. Hun er medlem av energi- og miljøkomiteen.

Høyre-politikeren etterlyser også mer handling fra regjeringen.

– Vi trenger en konkret og helhetlig klimaplan som viser tonn for tonn hvordan vi skal kutte utslipp fremover sammen med næringslivet. Barth Eide har knapt lagt frem et eneste nytt klimatiltak til Stortinget.

Tybring-Gjedde mener klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) aktivt har gjort grep som hindrer utbyggingen av fornybar energi.

– Skatteendringen for vindkraft på land gjør at den politiske risikoen ved å investere i Norge er blitt høyere. Det er svært uheldig i en tid der vi kommer til å trenge enormt med kapital for å investere i blant annet havvind og nye store grønne industrietableringer.

– Kunne Høyre gjort mer i klimapolitikken da dere satt i regjering?

– Høyre la frem Norges første forpliktende klimaplan, doblet støtten til Enova, bidro til en elbilrevolusjon, støttet utbyggingen av verdens største flytende havvindanlegg, og lanserte den største industrisatsingen i Norges historie for å fange og lagre karbon.

I likhet med Haga etterlyser hun fortgang i utbyggingen av mer fornybar kraft.

– Akkurat nå er mangel på fornybar kraft en av de største barrierene for å kutte utslipp fra industrien, sier hun.

Svarer på kritikken

Statssekretær i klima og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), svarer på kritikken fra Haga og Tybring-Gjedde i en mail til VG:

– Vi går nå til angrep på alle utslipp fra alle bauer og kanter. Det utredes forbud mot fossil fyring i industrien, det kommer tydelige miljøkrav i anskaffelsesregelverket, det er forventningsstyring på klima og natur av statlige selskap, karbonprising og støtte til ny klimateknologi. Det går bare en vei nå og det er i retning nullutslipp-samfunnet.

Hun svarer videre på Tybring-Gjeddes etterspørsel av en konkret og helhetlig klimaplan.

– Tybring-Gjedde må lese Grønn bok, der klimaplanen står med tonn for tonn per tiltak. Dette er en plan som bygger på høyreregjeringens plan, med den forskjellen at det er mer og raskere klimapolitikk, sier hun i mailen.

Når det gjelder skatteendringen for vindkraft på land, så sier Syrstad at det var et solidarisk grep.

– Høyprisbidraget er et midlertidig og skal fases ut i løpet av 2024. Det er et solidarisk grep for en krisetid. Med ekstremt høye energipriser var det helt nødvendig for å hjelpe et krigsrammet Ukraina, sier hun.

– Foruten klimaavgift på kyr er det ingen nye klimapolitiske forslag fra Høyre og det er helt i det blå hvilket klimamål Norge skal styre etter dersom partiet skulle ta over makten, avslutter hun.

Info Fakta: Global oppvarming Gjennomsnittstemperaturen på jorden stiger og er allerede 1,2 grader høyere enn på slutten av 1800-tallet.

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i 2021.

Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO₂, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt.

Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder.

Den globale oppvarmingen fører til mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre og hyppigere tørkeperioder og flomkatastrofer mange steder i verden.

I tillegg smelter isbreer, og havet stiger. En rekke land risikerer økende migrasjon og problemer i landbruket. Mange dyre- og plantearter kan på sikt bli utryddet. (NTB) Kilder: NTB, IPCC, Nasa, NOAA, Copernicus. Vis mer