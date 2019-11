KORTFATTET: Nav-direktør Sigrun Vågeng er kortfattet etter møte med Arbeidsminister Anniken Hauglie, men understreker at hun er opptatt av å orientere statsråden om hvordan Nav jobber for å løse opp i sakene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nav-direktør har levert plan til arbeidsministeren

Nav-direktør Sigrun Vågeng har levert en plan for hvordan Nav skal jobbe med sakene som er rammet av feiltolkning til arbeidsminister Anniken Hauglie.

For mindre enn 10 minutter siden







Nav-direktøren var kortfattet på vei ut av et møte med arbeidsminister Anniken Hauglie. I møte har Vågeng orientert statsråden om hvordan de jobber med sakene som følge av at Nav har tolket EØS-regelverket feil i flere år:

– Alt mitt fokus er å rette opp i disse sakene. Jeg har hatt et møte med ministeren for å orientere om Navs arbeid med disse sakene. Det er alt jeg har å si nå, sier Vågeng på vei ut fra møte med arbeidsminister Anniken Hauglie.

48 personer er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag og Nav anslår at så mange som 2400 personer kan være rammet av at regelverket er feiltolket. I tillegg skal 49 nye dommer gjennomgås.

Hun ønsker ikke å si noe om når hun vil kommentere Navs arbeid videre.

– Det er viktig for meg å holde statsråden orientert om vårt arbeid, understreker hun.

Møtet mellom statsråden og Nav-direktøren fant sted etter et etatsstyringsmøte som Vågeng også var på.

Dette er feiltolket Norge er forpliktet til å følge EØS-forordningen. I denne står det at man kan reise fritt mellom EØS-land, selv om man mottar trygd fra ett bestemt land. Samtidig står det i Folketrygdloven at NAV-brukere må holde seg i Norge. Det er den norske loven NAV har basert seg på – helt til nå.

– Understreket behovet for rask saksbehandling

I en kommentar fra Hauglie etter møte med Nav-direktøren skriver hun følgende:

– På møtet har jeg understreket behovet for rask og korrekt saksbehandling, rask iverksetting av tilbakebetaling og god kommunikasjon med de berørte. Jeg har også forsikret meg om at Nav har de ressursene de trenger, skriver arbeidsministeren i en e-post til VG.

HAR FÅTT PLAN: Arbeidsminister Anniken Hauglie har nå fått Navs plan for hvordan de jobber med sakene. Bildet er tatt i Stortinget tidligere i november. Foto: Frode Hansen

29. oktober ba hun om en plan fra Nav om hvordan de skal håndtere sakene videre. Den har departementet nå fått, bekrefter hun i e-posten.

– Nav-direktøren har forsikret meg om at de jobber på høygir for å rydde opp.

– Saken har påført mennesker store belastninger. Staten skal gjøre opp for seg. Og vi skal gjøre det så fort som råd er, skriver Hauglie videre.

Her kan du lese om de ulike dommene som er gjort på feil grunnlag:

Publisert: 14.11.19 kl. 19:28







Mer om