LOKALE BEBOERE: Jørn og Elisabeth Andreassen på AMFI Kirkenes. Foto: Gisle Oddstad

Lokale om Frode Bergs retur: – Viktig å skille mellom sak og person

KIRKENES (VG) Sambygdingene er glade for at Frode Berg er en fri mann etter to år i russisk fangenskap. Flere understreker at det er delte meninger om saken.

Nå nettopp







Det som kan være årets siste sollys, er i ferd med å forsvinne bak fjellene i Kirkenes. Nå venter en mørketid som vil vare helt til februar.

Samtidig er det ett lyspunkt som preger lokalsamfunnet i Sør-Varanger kommune: Frode Bergs hjemkomst er rett rundt hjørnet.

– Det er kjempefint, en lettelse! Nå får han jo komme hjem til familien sin før jul. Ingen skal sitte fengslet for noe regjeringen har gjort, sier Elisabeth Andreassen, som bor i Kirkenes.

Det er ektemannen Jørn Andreassen enig i.

– Vi er ikke dummere enn at vi skjønner at han har ikke gjort det av fri vilje. Han har gjort en jobb, vært kurér for Norge, sier han.

les også Støttegruppen om Bergs hjemkomst: – Glade for at dette er avsluttet

les også Familien til Frode Berg: – Vi er veldig lettet

Frode Berg har ifølge sin advokat Brynjulf Risnes innrømmet at han flere ganger har vært i Russland på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

Det er snart to år siden den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet og varetektsfengslet i Moskva. Fredag ble han erklært en fri mann, etter å ha blitt utlevert av Russland til norske myndigheter i Litauen. Lørdag kveld kom han med privatfly til Oslo Lufthavn, før han senere ble gjenforent med kona Anita og datteren Christina.

Intervjuene i denne saken ble gjort før den spiondømte nordmannen var tilbake på norsk jord.

Forstår at familien vil ha fred

Elisabeth Andreassen forteller at saken har preget lokalsamfunnet. I lang tid har den blitt diskutert i lunsjen på jobben, og på byens lokale møteplasser.

Ordfører Rune Rafaelsen har imidlertid ikke planlagt en stor velkomst for Berg, når han etter hvert returnerer til Kirkenes.

Det har paret forståelse for.

– Det er vel av hensyn til familie og pårørende. Jeg vet ikke hva de tenker, de vil vel kanskje ha fred med hverandre vil jeg tro, sier Jørn Andreassen.

les også Slik var den hemmelige Frode Berg-operasjonen: Krysset grensen her

les også Utenrikskomiteen vil orienteres om Frode Berg-saken

– Viktig å skille mellom sak og person

Bor man i Sør-Varanger, er man ikke uberørt av denne saken, mener Hild Ulvang, som ikke ønsker å ha bilde i avisen.

Hun bor i Langvasseid, som ligger rundt 15 kilometer fra kommunesenteret Kirkenes. Lørdag hadde hun tatt turen til byen for å besøke Barentsmessa – Øst-Finnmarks største varemesse.

– Det er viktig å skille mellom sak og person, sier Ulvang om Bergs hjemkomst og presiserer:

– Det han har gjort, er ikke greit. Samtidig må man ikke glemme at det er norske myndigheter som har rekruttert ham. Han har nok følt på et utilbørlig press.

Ulvang kjenner Bergs familie, og sier at hun føler med dem. Hun har inntrykk av at de lokale er svært glade for at de endelig blir gjenforent.

– Det er nesten så man spretter champagnen. Jeg tror ikke folk kommer til å synes vondt om ham når han kommer tilbake.

GLAD: Wenche Heggen Hansen er fornøyd med at Frode Berg får reise hjem til familien. Foto: Gisle Oddstad

– Vil være delte meninger om saken

Wenche Heggen Hansen og sønnen Andreas Høgaas ser utover havet av snøscootere, bobiler og pickuper på Barentsmessa.

De har også fått med seg nyheten om Frode Bergs snarlige retur til Kirkenes.

– Det er flott at han fikk lov til å komme hjem, spesielt for familien som har levd i uvisshet og ikke engang har kunnet snakke med ham på telefon, sier Heggen Hansen, som selv bor i Pasvikdalen – hvor en elv utgjør grensen mot Russland.

Advokat Brynjulf Risnes har tidligere uttalt at Berg visste at han handlet på vegne av etterretningstjenesten, men at han nok ikke skjønte rekkevidden av oppdraget. Risnes har forklart at Berg var veldig i tvil om han skulle stille opp og at han ombestemte seg flere ganger.

– Valgte han å si ja? Eller ble han presset til å si ja? Det får vi jo aldri vite. Men det er klart, jeg vil tro at det vil være delte meninger om saken, sier hun.

PÅ MESSE: Wenche Heggen Hansen og sønnen Andreas Høgaas tok seg tid til en prat om Frode Berg under Barentsmessa på Hesseng utenfor Kirkenes. Foto: Gisle Oddstad

– Uten oppklaring, blir det spekulasjoner

Høgaas sier at mange i lokalsamfunnet spekulerer i hva som egentlig har skjedd.

Det at norske myndigheter er tilbakeholdne med informasjon, gjør situasjonen verre, tror han.

– Uten en oppklaring blir det spekulasjoner. Det er vanskelig for oss å vite hva som skjer på politisk nivå, sier Høgaas og legger til:

– Alle har forskjellige meninger, men de fleste er glade for at han er løslatt. Så får vi se hva som skjer når han blir plukket opp av mediene. Men jeg tror kanskje ikke han har visst nøyaktig hva han har holdt på med.

Etterretningstjenesten har hele tiden vært klare på at de ikke ønsket å svare på spørsmål rundt Frode Berg, og hvor vidt han var på oppdrag for dem i Russland. Etter løslatelsen sa imidlertid sjef Morten Haga Lunde i en uttalelse at han var «svært glad for benådningen».

Publisert: 17.11.19 kl. 21:56







Mer om