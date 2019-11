Dette sliter gutta mest med

Unge gutter faller oftere ut av skolen, er mer deprimerte og har mindre fremtidsoptimisme enn før. Ifølge Helsestasjonen for gutter i Oslo er det spesielt to problemer som går igjen når gutta endelig tør be voksne om hjelp.

Nå nettopp

Midt i byen, på Majorstua i Oslo, er kommunen og bydelen i ferd med å etablere en møteplass og et lavterskeltilbud med fokus på psykisk helse.