UTYDELIG: USAs president Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at innreiseforbudet har spart svært mange liv. Foto: MANDEL NGAN/ AFP

Rundt 40.000 reiste fra Kina til USA etter Trumps «innreiseforbud»

Donald Trump har hevdet han var både tidlig ute, svært modig og nesten alene om å ta grep mot coronaviruset da han innførte reiserestriksjoner i USA. Påstandene hans slår sprekker i møte med harde fakta.

Flere amerikanske medier og faktasjekknettsteder har undersøkt Trumps reiserestriksjoner fra Kina.

– Jeg tenker at vi var veldig tidlig ute, men også at vi var veldig smarte fordi vi stoppet Kina. Vi har aldri gjort det. Du vet, vi har aldri stengt grensene før, sa Trump på en pressekonferanse 31. mars.

I løpet av virusets utvikling har president Trump sagt at dette tiltaket har spart «mange», «tusenvis», «titusenvis», og senere «hundretusenvis» av liv.

Men stengte virkelig Donald Trump grensene slik at ingen fra Kina kom til USA?

New York Times funn fra en gjennomgang av flytrafikken viser at flere hundre tusen har ankommet fra Kina siden nyttår:

Minst 430.000 personer har ankommet USA med direkte passasjerfly fra Kina siden nyttårsaften.

Inkludert i tallet er nærmere 40.000 passasjerer som ankom i de to månedene etter at presidenten innførte innreisereglene. Til sammen 279 fly har ankommet siden 2. februar – datoen da reglene trådte i kraft.

Passasjerene tilhørte en rekke nasjonaliteter og de ankom til flyplasser i Los Angeles, San Francisco, New York, Seattle, Newark og Detroit.

I januar kom 19 fly med omkring 4000 passasjerer til New York og San Francisco direkte fra Wuhan, der virusutbruddet startet. På dette tidspunkt var det ikke forbudt å komme inn i USA dersom man hadde vært i Kina og ingen temperaturscreening på flyplassen ennå.

Nyhetsbyrået Associated Press påpeker i en faktasjekk at grensene tross alt ikke stengte helt, slik Trump gir uttrykk for. Ap skriver også at amerikanske forskere sier at screeningtiltaket for innreisende som faktisk fikk komme inn, ikke fanger opp dem som ennå ikke viser symptomer på smitte. Dette skyldes virusets inkubasjonstid.

«Vi har fått A pluss»

Det hvite hus kunngjorde reisetiltaket 31. januar: Fra og med 2. februar skulle utenlandske statsborgere ikke få komme inn i USA dersom de hadde vært i Kina de siste 14 dagene. Men flere grupper var unntatt fra dette – for eksempel nære familiemedlemmer av amerikanske borgere.

Washington Post skriver at de tre store flyselskapene American Airlines, Delta og United annonserte at de ville stanse sine flyginger til Kina samme dag, men før Det hvite hus innførte det. En faktasjekk fra avisen viser dessuten at 38 land hadde innreiserestriksjoner før eller samtidig som USA sitt trådde i kraft.

Tallet på liv som Trump sier at han har reddet, har vokst i takt med tiden, viser uttalelser fra ulike pressekonferanser. Uttalelsene er hentet fra Det hvite hus sine nettsider, der pressekonferansene transkriberes og legges ut. De er også gjengitt av en rekke amerikanske medier:

«Vi har fått A pluss for det. Dere vet, det har reddet mange liv.»

24. mars sa han at titusener av liv muligens er spart:

«Tusener på tusener av folk, muligens titusener, ville vær døde akkurat nå hvis jeg ikke tok den avgjørelsen. Og jeg må si, leger ... ingen ville ta den avgjørelsen på det tidspunktet. Det var veldig, veldig klart. Kall det lykke, eller kall det talent; det spiller ingen rolle. Vi tok en god avgjørelse.»

7. april hadde antallet liv spart av tiltaket vokst til hundretusener:

«Verdens helseorganisasjon støttet ikke at vi stengte ned. Og hvis vi ikke hadde stengt, ville vi mistet hundretusener flere liv. Så, vi gjorde en god ting. Vi gjorde en god ting.»

Faktasjekker finner ingen bevis for påstandene

Prosjektet Factcheck.org som er underlagt Universitetet i Pennsylvania, har spurt Det hvite hus om de kan få informasjon som underbygger Trumps påstander om at tiltaket med grensestenging har spart så mange liv. De opplyser at de ikke har fått svar.

Faktanettstedet skriver at de har gått gjennom det som finnes av forskning om hvilken effekt reiseforbud har hatt på virusets spredning i USA.

Konklusjonen deres er at innreiseforbudet kan ha hatt en effekt på å forsinke importtilfellene av viruset til USA, men at det ikke er bevis for påstandene om hvor mange liv som er spart.

USAs aller første smittetilfelle ble rapportert 20. januar. Det var en mann som hadde vært i Wuhan. Lørdag 11. april passerte USA dødstallene til Italia og Spania, og har flest coronadødsfall i verden.

USA er likevel ikke øverst på listen over dødsfall i forhold til innbyggertall. Der topper nå Belgia.

Publisert: 17.04.20 kl. 13:39

