Professor Anne Spurkland ved institutt for medisinske basalfag ved UiO. Foto: Marius Knutsen

Professorer: Flere kan bli alvorlig syke uten forvarsel

Norske leger melder om at noen smittede – også relativt unge uten underliggende sykdommer – blir svært syke nesten uten forvarsel. Dette er signalene du må ta alvorlig.

– Det som er skummelt med viruset, er at man kan bli alvorlig syk uten å merke særlig til det selv, sier Anne Spurkland. Hun er lege, immunolog og professor i anatomi ved Universitetet i Oslo.

Som eksempel viser Spurkland til en artikkel som nylig ble publisert i Tidsskriftet Den norske legeforening: En mann i 60-årene merket ikke selv at han var spesielt syk. Mannen pustet litt raskere, men var helt rolig. Pårørende uttrykte ikke stor bekymring - men lurte på om han burde sjekkes av fastlegen.

Når mannen får målt oksygennivået i blodet, viser det seg at han er svært syk, forklarer Spurkland.

De fleste har ikke et slikt sykdomsforløp, understreker professor og overlege ved Intensivavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Tor Inge Tønnessen.

– Men ikke desto mindre må man være oppmerksom på dette, slik at man i de tilfellene det gjelder kan gjøre noe, sier han.

– Gjorde inntrykk på oss

«Verken allmenntilstand eller grad av respirasjonsbesvær sto i forhold til fysiologiske målinger», vurderte helsepersonell som undersøkte mannen i 60-årene.

Legene skriver at «det gjorde inntrykk på oss hvor lett man kunne ha oversett at denne mannen var kritisk syk. Vi har også sett andre pasienter som går fra å være i en klinisk upåfallende tilstand til å dekompensere i løpet av få timer».

– Så mannen satt hjemme og hadde ingen tegn som han selv eller pårørende reagerte på. Men det var kort vei til at han ble veldig mye sykere, og ble lagt rett i respirator, sier Spurkland.

Foto: Gilnature / iStockphoto

– Kan være farlig

«Enkelte covid-19-pasienter fallerer raskt og tilsynelatende uten forvarsel. Dette gjelder også relativt unge pasienter som er tidligere friske eller har beskjedne tilleggssykdommer», heter det i artikkelen i Tidsskriftet Den norske legeforening. Med relativt unge pasienter menes det personer i 40-årene.

Professor og overlege Tor Inge Tønnessen utdyper:

Lungen har to oppgaver: Å få inn oksygen i blodet - og å kvitte seg med avfallsstoffet karbondioksid (CO 2). Coronasyke kan utvikle lungesviktsyndrom, og da er det førstnevnte, altså oksygentilførselen til blodet, som svikter først.

Den syke utvikler da det som kalles «stille hypoksi» eller «stille oksygenmangel».

– Du kan ha altfor lite oksygen i blodet, uten at du merker så mye til det. Det kan bli farlig hvis folk sitter hjemme, og blir sløvere og sløvere på grunn av oksygenmangelen, uten å ta kontakt med helsepersonell.

Hvis du er syk, er det viktig å ha familie eller venner i nærheten. Det er lett å mistolke egne symptomer, forklarer professoren.

Flere coronapasienter burde kommet tidligere til sykehuset, ifølge Akershus Universitetssykehus.

Overlege Tor Inge Tønnessen. Foto: Privat

Signalene du må ta alvorlig

Det viktigste du kan gjøre for å finne ut om det haster å ta kontakt med helsevesenet, er å følge med på kroppstemperatur, puls og pustefrekvens, oppfordrer Tønnesen.

– Ta kontakt med legen din, som nå om dagen har videokonsultasjoner. Med relativt enkle måter kan legen finne ut hvordan det står til med deg hjemme.

Legen vil antagelig spørre om du kan telle pulsen din. Hvis du har feber, øker også hjertefrekvensen. Vanligvis skal hvilepulsen din være mellom 60 og 80 slag i minuttet. Dersom pulsen din nærmer seg 90 til 100, kan det være et alvorlig signal, forklarer Tønnesen.

– Det går også an å sjekke lungefunksjonen hjemmefra. Legen, eller aller helst en pårørende, ber deg ofte om å telle antallet ganger du puster. Det er normalt å puste 12 til 16 ganger i minuttet. Puster du raskere, for eksempel 20 til 22 ganger i minuttet, er det et faresignal.

Syke med affeksjon av lungene blir fort andpusten ved gange, sier Tønnesen. Men dersom du også føler åndenød når du sitter stille, er det et tegn på at du kan trenge pustehjelp på sykehuset.

Både Tønnessen og Spurkland er klare i sin tale: Er du i tvil på om du trenger hjelp, ta kontakt med lege.

– Ta ekstra godt vare på deg selv

Svenske sykepleiere og leger oppfordrer smittede til å ta bedre vare på seg selv for å avlaste helsevesenet, melder Aftonbladet.

– Svenskene har så stor smittespredning at ikke alle som lurer på noe kan komme til sykehuset. Da må man satse på selvhjelp. Vi er ikke der i Norge ennå, så om du er bekymret bør du oppsøke helsevesenet, sier Spurkland.

Hun fortsetter:

– Men når det er sagt, er det faktisk grep smittede kan gjøre selv for å unngå å sykehusinnleggelse.

Hvis du har fått påvist covid-19, skader det ikke at du tar godt vare på deg selv, påpeker Spurkland.

– Jeg mener dette er en uforutsigbar sykdom, som ikke er som vanlig influensa, og det gir større grunn til å ta ekstra godt vare på seg selv. Noe med dette viruset er annerledes, og vi forstår det ikke ordentlig ennå.

Svenske leger og sykepleiere melder om at helsetilstanden blir bedre dersom syke drikker mye, og gjør pusteøvelser.

Foto: Marius Knutsen

Drikk nok og ligg på magen

– Disse generelle rådene gjelder alle infeksjonssykdommer, og ikke spesielt covid-19. Det er ikke gjort gode studier på om det går bedre med dem som er flinke til å drikke og puste dypt, men det er basert på fornuftige råd, sier Tønnesen.

Spurkland oppfordrer syke til å drikke nok, særlig hvis man har feber eller diaré. Når man har diaré, er det lurt å drikke væske som er tilsatt noe sukker og litt salt. For eksempel god gammeldags havresuppe, søt te eller saft tilsatt litt ekstra salt.

Kroppen trenger væske for å hoste opp slim, forklarer Spurkland.

Siden mesteparten av lungene er i ryggen, råder professoren også til å ligge på magen når du sover. Da vil vekten av lungene bidra til en best mulig utnyttelse av lungekapasiteten – og det kan bidra til at du unngår sykehuset.

– Når folk trenger innleggelse, er det særlig fordi oksygentrykket er faretruende lavt, sier professoren.

Dette må du gjøre hvis du mistenker corona

* Hvis du har akutt luftveisinfeksjon med lette symptomer, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen.

* Hvis du får mer alvorlige symptomer, som tungpustethet, må du ringe fastlegen din. Også dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet.

* Det er svært viktig at alle som har feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, holder seg hjemme.

Publisert: 17.04.20 kl. 08:25

