TAKEAWAY: En kafé i Italia har åpnet for takeaway mandag 4. april. Italienere kan nå bevege seg utendørs uten tillatelse og få se igjen slektninger eller gå i parken etter lockdown siden 12. mars. Foto: CIRO DE LUCA

Slik åpnes Europa gradvis opp – land for land

Etter lockdown siden tidlig i mars kan italienere endelig bevege seg fritt i egne regioner. På Island tillates forsamlinger på opp til 50 personer og i Polen planlegger regjeringen presidentvalg 10. mai.

Som det hardest rammede landet i Europa etter Spania har italienerne hatt tilnærmet portforbud i snart to måneder.

Men fra og med i dag kan italienere igjen bevege seg fritt rundt i egen region uten tillatelse – så sant de bruker munnbind. De kan besøke slektninger og gå i parken igjen. Restauranter får lov til å servere takeaway-mat. Industrien og byggebransjen har dessuten planlagt åpningen sin den siste uken.

Det betyr at over fire millioner italienere kan begynne på jobb igjen i dag.

Skolene skal være stengt inntil videre, og det er ikke kjent når de vil åpne igjen.

UTE BLANT FOLK: Flere tar metroen i Roma mandag etter at det er lempet på de strenge coronareglene. Foto: ANDREAS SOLARO/AFP

Flere starter og planlegger gradvis åpning

Mange europeiske land har lagt frem en plan for gradvis gjenåpning av samfunnet etter å ha levd under strenge tiltak for å få kontroll på coronaviruset. Noen har allerede lempet på enkelte regler, og mange åpner opp deler av samfunnet i dag.

Storbritannia vil fortsatt være tilnærmet helt stengt inntil kurven for hvor mange som er smittet og dør av viruset flater ut. I Frankrike er det tilnærmet portforbud fram til 11. mai.

Spania

Fra lørdag har spanjolene hatt lov til at gå turer eller trimme ute.

Fra mandag har enkelte små forretninger – deriblant frisører – lov til å ta imot kunder som har bestilt time. Barer og restauranter åpner for takeaway.

Landet skal etter planen gjenåpnes over fire faser som vil vare fram til slutten av juni.

Tyskland

30. april kunngjorde rikskansler Angela Merkel at butikker skulle få åpne gradvis og det samme med flere skoler, fortrinnsvis for elever med avgangseksamener. Det samme gjør religiøse forsamlingshus, museer, minnesteder og zoologiske hager har fått åpne opp igjen – forutsatt at det tas hensyn til smittevernsråd. Restriksjoner varierer en del i Tyskland ettersom delstatene har stor grad av selvstyre

Kultursentre, barer, restauranter, og sportsstadioner forblir derimot lukket. Større forsamlinger som festivaler og lignende er fortsatt forbudt, foreløpig fram til 31. august.

6. mai skal de tyske myndighetene igjen evaluere restriksjonene og trolig komme med mer informasjon om hva som skjer med barnehager og skoler som ikke allerede har åpnet fremover.

AVSTAND: Troende har møttes i kirken i Kevelaer etter at det ble sluppet opp på de strenge restriksjonene i Tyskland. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Østerrike

I Østerrike ble en rekke tiltak lettet på 1. mai forutsatt at folk fortsatt holder en meter avstand til hverandre, skriver de østerrikske helsemyndighetene på sine nettsider.

Blant annet ble det lov for større butikker og frisører å åpne. Det ble dessuten lov å samles i arrangementer med opp til ti personer. Flere mindre butikker har gradvis åpnet de siste ukene.

Tar man kollektivtransport, er i butikken eller sammen med folk som man ikke bor sammen med, skal man bruke munnbind.

Fra 15. mai kan kafeer, barer og restauranter åpne igjen.

Hoteller vil trolig få mulighet til å åpne fra 29. mai, skriver Reuters, men de er stengt inntil videre.

Danmark

I Danmark har 493 mennesker dødd av coronaviruset, men også her lettes det på restriksjonene. Mandag slapp Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for de i risikogrupper.

Nå åpner de blant annet for at personer i risikogrupper kan delta i sosiale sammenkomster hvis det tas forsiktighetsregler om hygiene og avstand.

De nye retningslinjene gjelder også for arbeidsplasser, når det ikke lenger anbefales at mennesker i risikogrupper må holde seg hjemme eller skjermes for andre ansatte. De skal likevel holdes unna coronapasienter eller de som mistenkes å ha viruset.

TIDLIGERE UTE: Salongen Zenz i Danmark åpnet mandag 20. april, og her fikser frisør Kimie Mice (34) frisyren til Kathrine Glasdam (41). Foto: Annemor Larsen

I forrige uke ble åpnet for besøk på landets sykehjem og pleieinstitusjoner forutsatt at man kan holde avstand. Derfor er det satt av 165 millioner danske kroner til tiltak som besøkspaviljonger og utestuer for å forhindre ensomhet blant eldre på institusjoner.

Tidligere i april åpnet småskolen og barnehager. I midt av april åpnet frisører, kjøreskoler, domstolene, kriminalomsorgen, forskningslaboratorier og enkelte andre yrker.

Portugal

Små butikker på gateplan, frisører, bokhandler og bilbutikker får åpne igjen mandag 4. mai. Det er dessuten lov å bruke kollektivtransport – men påbudt med munnbind. Det er også lov å drive utendørs individuell trening.

Først 18. mai er det planlagt at restauranter kan åpne med færre gjester, og skoler skal åpne for enkelte elever i grunnskolen.

30. mai skal den portugisiske toppligaen i fotball fortsette.

1. juni er det ventet at barnehager og førskoler, større butikker og butikker på kjøpesenter og kinoer kan åpne igjen.

Polen

Polen åpner mandag hoteller og kjøpesentre. Det er fortsatt påbudt med munnbind når man er ute offentlig.

Førskoler åpner først onsdag 6. mai.

I Polen planlegges det at presidentvalget skal gå som planlagt 10. mai, men en lov om at valget gjøres per post venter på å gå gjennom i Senatet, der opposisjonen har flertall. Det betyr at valget kan bli utsatt, og dette vurderes nå av regjeringspartiet, skriver NTB. Flere tidligere presidenter og statsministere oppfordrer velgerne til boikott – det samme gjør EU-president Donald Tusk.

MOT VALG: Folk med munnbind står utenfor et postkontor i Warszawa. Hvis presidentvalget gjennomføres som planlagt 10. mai, skal det skje per post. Foto: JANEK SKARZYNSKI / AFP

Skolene i Polen er ventet å åpne 24. mai.

Hva som skjer med restauranter og barer er ennå ikke kjent, men de kan inntil videre levere mat.

Island

På Island økes i dag grensen for forsamlinger fra 20 til 50 personer. Videregående skoler og universiteter åpner også, under forutsetning av at de holder seg innenfor grensen for hvor mange personer som kan samles. Også frisører og velværesalonger får også lov til å åpne.

Island er blant landene som ikke har stengt barnehager og barne- og ungdomsskolene.

FØRSTE DAG PÅ JOBB: En optikere i Hellas har fått ta opp igjen driften mandag etter at landet har vært i lockdown. Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS

Hellas

I Hellas er det fra og med mandag lov å bevege seg utendørs uten godkjenning. Man kan gjøre individuell trening utendørs. Små butikker og frisører får blant annet åpne igjen. Kirker åpner også, men grensen på kun 10 personer samlet gjelder fortsatt – også her.

11. mai vil elever som går sisteåret på videregående fortsette på skolen. Det samme gjelder privatskoler, men

Deretter skal stadig flere tiltak lettes på de neste ukene, men restauranter får ikke åpne før 1. juni, og da kun med uteservering.

Finland

Finland foretok en forsiktig åpning av barneskolene for de laveste trinnene allerede i mars. 15. april ble de strenge restriksjonene med avstenging av hovedstadsområdet opphevet. Øvrige skoler åpner 13. mai, og serveringssteder holdes stengt til 31. mai.

Publisert: 04.05.20 kl. 14:28 Oppdatert: 04.05.20 kl. 14:41

