KJOLEVIDEO: Bestefaren til Pernille stilte opp i kjole på TikTok Foto: Skjermdump / TikTok

Pernille (18) kledde opp bestefaren sin (85) i kjole på TikTok

Etter at Pernille Solheim Andresen (18) slang seg på en TikTok-trend, har hennes kjolekledde bestefar Jan Erling Jørgensen (85) blitt sett over 330 000 ganger.

«TikTok-trenden» Pernille og bestefaren har tatt inspirasjon fra går ut på at man skal bytte klær med det motsatte kjønn. I skrivende stund har 800 000 personer slengt seg på.

– Jenta kommer ut med gutteklær, og det er jo ikke så sjokkerende. Men så kommer partneren ut med jenteklær da. Og greia er jo at da kommer guttene ut ganske lettkledd da, forklarer Pernille.

Se videoen til Pernille og bestefaren her

KJOLEPRØVING: – Men mer sprø enn Pernille kan man vel ikke bli, sier Jan Erling. Foto: Kristine Solheim Andresen

Gjør alt for barnebarna

Pernille forklarer at bestefaren, som hun kaller for «Beppa», er veldig sporty, og at hun visste han kom til å si ja til stuntet.

– Han blir like glad hver gang jeg spør om han vil bli med på videoer - og enda gladere når mange ser dem, sier hun.

Jan Erling, aka «Beppa», sier at han gjør alt for at barnebarna skal bli fornøyde.

– Jeg synes det var en morsom idé. Så da «Milla» spurte om jeg ville være med var det jo ikke noe å nøle med, sier 85-åringen.

KOSTYME: Pernille forklarer at kostymene ofte er lettkledde når «guttene» spiller det motsatte kjønn trend-videoene. Foto: Kristine Solheim Andresen

Liker å gjøre ting utenom det vanlige

Da VG spør «Beppa» hva han tenker om å opptre i kjole, ler han.

– Jeg har ikke tenkt noe særlig på at folk får se meg i kjole. Jeg synes det er veldig gøy med sånt. Å gjøre ting utenom det vanlige, forteller han.

Pernille legger til at bestefaren alltid har vært glad i å gjøre morsomme ting.

– Han har alltid vært sånn. Det beste han vet er at folk ler og smiler og har det bra, sier hun.

– Stiller opp på alt, jeg!

– Har 80 000 likt den? Det er jo skikkelig mange! Det er jo ikke sikkert at alle synes det er så morsomt - men jeg synes det, sier han mens Pernille ler i bakgrunnen. Han legger til:

– Når barnebarna mine vil ha meg med på noe som er morsomt så sier jeg takk for det. Det er farlig å si det kanskje, men jeg stiller opp på alt jeg, sier han fornøyd.

FORNØYDE: Begge er glade for at hverdagen er fylt med mye humor. Foto: Kristine Solheim Andresen

– Alle skulle ønske de hadde «Beppe» som bestefar

Pernille forteller at hun ble overøst med tilbakemeldinger fra både innland og utland. Mange av dem som kommenterte sier de ser opp til det gode forholdet deres.

– Kommentarfeltet er helt sykt. Mobilen min klikker hele tiden. De fleste kommentarene går ut på at de skulle ønske de hadde «Beppe» som bestefar, ler hun.

Hverken «Beppe» eller Pernille utelukker flere videoer i fremtiden, og sier de er veldig glade for alt engasjementet.

Publisert: 25.07.20 kl. 19:17

