Helseminister Høie med advarsel til det norske folk: – Enmetersregelen er den som holder samfunnet vårt åpent

Helseminister Bent Høie mener stadig flere nordmenn slurver med enmetersregelen, og kom onsdag med en klar melding til befolkningen.

Henrik Myhrvold Simensen

Håkon Høydal

Oppdatert nå nettopp

– Vi har ingen vaksine, vi har ingen behandling – det er denne meteren som hindrer smitte og sykdom, det er enmetersregelen som holder samfunnet vårt åpent, sa Høie, som holdt opp en tommestokk for å vise avstanden vi skal holde til hverandre.

Tidligere på onsdagen slo assisterende fungerende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, alarm om at folk holder mindre avstand.

Høie mener at den ene meteren den siste tiden har blitt stadig mindre i sommerværet som har preget store deler av landet.

– Jeg har på følelsen at den meteren har blitt mindre, jeg tror den meteren blir til en halvmeter på uterestauranter eller stranden, eller når promillen slår inn, sa Høie.

Helseministeren sa at han unner alle å nyte sommeren, men advarer mot konsekvensene av å skeie ut.

– Det føles som at vi har vunnet en maraton, men vi kan ikke strekke hendene i været enda, sa Høie, og begrunnet:

– Vi har sammen tatt kontroll over viruset, og vi må sammen holde kontroll på det. Den ene meteren er den som beskytter de som er i risikogrupper, og ikke tør å gå ut om de må bane seg gjennom folk som står tett i tett, fortsatte Høie, som oppfordret folk til å si fra til andre som ikke holder avstand i offentlig rom.

– Hvilke tiltak kan dere iverksette om det ikke følges?

– Vi har fortsatt tro på at vi kan gjøre det samme som til nå. Så var dette et tidspunkt jeg føler det var riktig å minne på om regelen, det kommer vi til å gjøre fremover, og jeg håper folk følger dette, fordi det er til det beste for oss alle, svarte Høie på VGs spørsmål.

Både Høie og Helsedirektoratet understrekte viktigheten av å fortsette med god håndhygiene og å holde seg hjemme om man føler seg syk.

I København har en av de som deltok i Black Lives Matter-demonstrasjonen testet positivt for coronaviruset. Tirsdag ble alle de 15.000 andre som deltok oppfordret til å teste seg.

Saken oppdateres!

HELSEMINISTER: Bent Høie dro opp en tommestokk under pressekonferansen for å vise avstanden nordmenn må fortsette å holde til hverandre. Foto: terje pedersen

Publisert: 17.06.20 kl. 16:17 Oppdatert: 17.06.20 kl. 16:37

Mer om Bent Høie Coronaviruset

Fra andre aviser