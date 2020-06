BEKYMRET HELSEMINISTER: – Dette er et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange, sier Bent Høie om antall menn som tar livet sitt i Norge hvert år. Foto: Jørgen Braastad

Frykter corona-selvmord: – Jeg er bekymret

Helseminister Bent Høie sier han er er svært bekymret over antall menn som tar sitt eget liv, og han frykter at coronakrisen vil medføre flere selvmord.

– Dette er et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange. I dag er det tre ganger så mange som dør i selvmord som i trafikken, og vi ser at menn er sterkt overrepresentert, sier Høie.

I 2018 var det 674 personer som tok livet sitt i Norge, av dem var 472 menn. Helseministeren sier at selvmord blant menn vil bli et viktig tema i den nye handlingsplanen for selvmord som skal presenteres 10. september 2020.

– I januar sa du til VG at du var fortvilet og følte på et ansvar for at tallene ikke har gått ned. Hvor viktig er det for deg å få snudd selvmordsraten?

– Dette er viktig fordi det rammer så mange familier og fordi vi mister såpass mange i selvmord i samfunnet vårt. Det har også flere alvorlige helsemessige konsekvenser for de som står igjen.

Én av av de som tok livet sitt i 2018 var Øyvind.

«Jeg hadde alt, og jeg vet ikke når det gikk galt» skrev Øyvind i brevet til foreldrene sine.

Trykk på videoen under for å høre om den skjebnesvangre oktoberdagen Ørjan fant sønnen sin død og livet til familien aldri ble det samme:

Vil nå menn i livskriser

Torsdag 18. juni meldte Høie at de innfører nullvisjon for selvmord i Norge.

– Dette er ikke en visjon vi klarer å nå innen kort tid, men vi skal for hvert år klare å hindre flere dødsfall, sier Høie.

Høie var selv initiativtager til handlingsplanen for forebygging av selvmord og selvskading som ble lagt frem i 2014. Hovedmålet var å få ned tallene. Det har de ikke lykkes med.

Høie vil fokusere på å nå menn som står i ulike typer livskriser. Foto: Jørgen Braastad

– Hva gjøres nå konkret for å nå flere menn?

– Vi kommer tilbake til de konkrete tiltakene i planen, men vi skal bedre tiltakene for menn. Vi ser spesielt på hvilke risikofaktorer som gjør menn mer utsatt som rus, depresjon, barndomstraumer. Det er viktig for oss å også kunne nå de mennene som ikke nødvendigvis sliter med psykiske lidelser, men som står i ulike typer livskriser som for eksempel samlivsbrudd og arbeidsledighet.

Bent Høie vil blandt annet sikre bygg og broer for å hindre selvmord i Norge:

Bekymret for en «corona-effekt»

Høie sier han også er bekymret for om selvmordsraten vil stige i kjølvannet av coronapandemien.

– Jeg er bekymret for selvmord under og etter krisen. Tidligere sto vi alle i en krise som ga en fellesskapsfølelse om at alle hadde det tøft. Nå er vi på vei inn i en mer normal hverdag, men noen vil stå igjen i en fortsatt krise. Det er de som etter dette står uten jobb, går gjennom samlivsbrudd eller har fått forverrede psykiske helseutfordringer. Det kan være spesielt tøft for dem å se at livet for andre går videre.

– BE OM HJELP: Høie vil fokusere spesielt på å få flere menn til å oppsøke hjelp fra helsetjenestene og folk rundt seg. Foto: Jørgen Braastad

– Ikke tatt nok på alvor

Høie sier han opplever at tematikken ikke har blitt belyst nok tidligere, men at han i dag opplever at folk blir stadig flinkere til å snakke om selvmord.

– Jeg opplever at dette er tema som ikke har blir tatt tilstrekkelig på alvor tidligere. Vi kan ikke løse et stort samfunnsproblem som dette uten å snakke om det. Tidligere var temaet et tabu, men nå opplever jeg at det har snudd. Vi er på vei inn i en ny tid med mer åpenhet, sier Høie.

Han har en klar oppfordring til personer som har det vanskelig:

– Snakk sammen. Vi må i mye større grad tørre å spørre om folk rundt oss som vi ser sliter tenker på å ta sitt eget liv. Har du det vanskelig er det viktig å få inn andre perspektiver og på den måten få inn litt lys i tilværelsen. Dette gjelder spesielt menn som er generelt dårligere til å oppsøke hjelp fra helsetjenestene og folk rundt seg.

Trenger du noen å snakke med?

Mental Helse kan nås på 116 123. Kirkens SOS kan nås på 22 40 00 40. Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for deg under 18 år. Rådet for psykisk helse har laget denne oversikten over hjelpetelefoner og nettsteder.

Publisert: 21.06.20 kl. 19:25

