KLAR TALE: En person viste fingeren til bevæpnet politi i Minneapolis. Foto: Thomas Nilsson / VG

VG-fotografenes høydepunkter i mai

VGs fotograf Thomas Nilsson dokumenterte at demonstrantene setter bygninger og biler i brann. Politiet svarer med tåregass og gummikuler. Aggressivt og kaotisk i Minneapolis. Dette er høydepunktene fra VG-fotografene i mai.

Nå nettopp

Demonstrasjonene i USA

Afroamerikanske George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis. I mai brøt det ut flere sammenstøt mellom politi og demonstranter i gatene.

Foto: Thomas Nilsson















fullskjerm

Taper kampen mot viruset

Brasil er blitt coronapandemiens nye episenter. Helseteamet på fire jobber døgnet rundt for å hjelpe de 100.000 innbyggerne. VG fikk bli med dem inn i dypet av favelaen.

Foto: André Liohn

















fullskjerm En mann gråter over kisten med sin avdøde kone (75). Hun døde av pusteproblemer, men coronatesten er fortsatt ikke klar. Hele livet har de vært sammen. Nå får han ikke lov til å se henne en siste gang.

les også Pandemien i Brasil: Taper kampen mot viruset

17. mai på Sørburøy

Det ble ikke noe barnetog på Sørburøy 17. mai i år. Det skyldes ikke corona, men at alle de seks elevene ved skolen spilte i skolekorpset.

Foto: Terje Bringedal

Foto: Terje Bringedal

les også Iskald 17. mai i havgapet

En fri mann

VGs fotograf Gisle Oddstad dokumenterte at siktede Tom Hagen slapp fri fra varetekt etter at Høyesterett forkastet politiets anke.

8. mai gikk Tom Hagen ut av Oslo fengsel og ble kjørt bort av sin advokat Svein Holden. Foto: Gisle Oddstad

Kampklar for eksamen

I Oslo skal det gjennomføres om lag 19.000 eksamener for 8000 privatister denne våren, hvor blant annet Valhall arena blir brukt som eksamenslokale for å holde avstand og følge smittevernsreglene.

Foto: Terje Bringedal

Foto: Terje Bringedal

les også Her tar de eksamen – strenge krav til smittevern

Storbrann i Oslo

En mann i 70-årene omkom lørdag 30. mai da det oppsto en kraftig brann i et rekkehus på Høybråten utenfor Oslo.

Foto: Hallgeir Vågenes

Foto: Hallgeir Vågenes

Kampen mot viruset

Fotograf Gisle Oddstad slapp sammen med reporter Anne Stine Sæther inn på sykehuset Østfold Kalnes for å dokumentere kampen mot corona-viruset.

Foto: Gisle Oddstad















fullskjerm

les også Kampen mot den usynlige fienden

Tomme seter

Kunnskapsminister Guri Melby tok plass i auditoriet i kantinen på Strømmen videregående – med trygg avstand til alle andre - da hun skulle presentere nye corona-tiltak for skolen.

Foto: Terje Bringedal

Foto: Terje Bringedal

les også Corona-tiltak fra Melby: Lettere skoleløp for yrkeselever for å hindre bråstopp

Hardest rammet i London

23. mars stengte England ned. London, den aldri hvilende metropolen med ni millioner mennesker, ble stille. Bydelen Brent nordvest i London fulgte innbyggerne med skrekk med på hvordan viruset spredte seg. Sykehuset satte rød beredskap, som det første i hovedstaden. Snart fikk Brent de høyeste smitte- og dødstallene i hele London. Bydelen er hardt prøvet fra før, der en av tre lever i fattigdom.

Foto: Nina E. Rangøy











fullskjerm Connie, Tom , Charlie, Paul, Laura Freedman og hunden Pypr.

les også Hardest rammet i London: Slik er nabolaget i coronakrisen

Fikk endelig møte sin sønn

95 år gamle Sidsel Falck fikk møte sin sønn Henrik for første gang siden midten av mars. Janne Møller-Hansen fulgte den spreke beboeren på Uranienborghjemmet i Oslo før det sterke møte med sønnen.

Foto: Janne Møller-Hansen









fullskjerm Sidsel forteller at hun har savnet å kunne få håret sitt stelt.

les også Sidsel (95) til sønnen: – Når jeg har så kort tid igjen, er det så vondt å ikke kunne ta på deg

Kontrollmåling før åpning

Den 7. mai kunne Bent Stiansen igjen åpne dørene til restauranten han har drevet i 26 år. Han kontrollmålte avstanden til bordene og smakte på menyen før åpningen.

Foto: Hanna Kristin Hjardar

Foto: Hanna Kristin Hjardar

Coronakrisen og de fattigste

I et hus i Libanons fattigste by er den alvorlig syke Youssef (22) bundet fast til en sofa – fordi familien ikke har råd til hjelp. Faren Turki Hatem trøster sin sønn. I et annet nabolag sørger familien til en ung mann som ble drept da han demonstrerte for forandring. VGs korrespondent i Midtøsten, Amund Bakke Foss, dokumenterte de håpløse tilstandene i Tripoli.

Foto: Amund Bakke Foss

Foto: Amund Bakke Foss

Publisert: 12.06.20 kl. 17:48

Les også

Mer om VG-fotografenes beste bilder