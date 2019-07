SKJØT: De to ranerne avfyrte skudd inne på gullsmeden Thune i Oslo sentrum i går. Senere ble de tatt. Foto: Odin Jaeger

Gullsmedranere tatt med klokker til over fem millioner

Da politiet i går innhentet og pågrep de to ranerne av gullsmeden Thune i Oslo, ble de tatt med klokker til en verdi av over fem millioner kroner.

Oppdatert nå nettopp

Det forteller Rune Skjold, leder for Seksjon for økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

– På grunn av godt politiarbeid på stedet og i det videre operative arbeidet, klarte vi å sikre et ransutbytte på i overkant av fem millioner kroner i klokker. De siktede er svenske statsborgere med tilknytning til et norsk miljø av vinningskriminelle og vil bli fremstilt for varetektsfengsling i morgen, sier Skjold.

Begge er godt kjent av politiet fra tidligere.

SEKSJONSLEDER: Rune Skjold leder seksjonen som har ansvaret for gullsmedranet. Foto: Nils Bjåland

Avfyrte skudd

Det var i går formiddag klokken 11.35 at politiet ble varslet om ranet i gullsmedbutikken Thune. De to mørkkledde ranerne avfyrte skudd inne i butikken, som ligger i Stortingsgata i Oslo sentrum.

Politiet rykket ut med flere patruljer. Ranerne kastet fra seg såkalte «spanske ryttere» mens de flyktet gjennom sentrum mot Akerselva på moped. Der ble de tilslutt stoppet og pågrepet på en gangvei.

Politiet opplyser at de måtte true de to ranerne med våpen under pågripelsen.

– Det virket som om de hadde en plan for å hindre å bli pågrepet om de skulle bli funnet, sa innsatslederen Svein Arild Jørundland til VG i går.

TILSKUERE: Ranet ble gjennomført på høylys dag midt i Oslo sentrum i går. Foto: Odin Jaeger

Pågrepet før jul

Den ene siktede er en svensk statsborger på 28 år, den andre siktede svenske statsborgeren er 29 år.

Begge ble i desember i fjor pågrepet av norsk politi i forbindelse med annen vinningskriminalitet. De satt da begge en periode varetektsfengslet.

I en fengslingskjennelse fra Nedre Romerike tingrett fremkommer det at det da blant annet ble funnet en «ansiktsmaske».

Begge står også registrert med en rekke straffesaker og domfellelser i Sverige.

PÅGREPET: Politiet truet med våpen under pågripelsen, etter at scooteren med gjerningspersonene ble presset av veien. Foto: Ole Berg-Rusten

Advokat: Tatt på fersk gjerning

Advokat Øystein Storrvik representerer 28-åringen.

– Han erkjenner straffskyld. Han ble tatt på fersk gjerning og har i dag vært i avhør og erkjent. Dette er tyveri av klokker. Motivet var økonomisk gevinst, sier Storrvik.

– Hvorfor avfyrte de skudd inne i butikken?

– Det ble skutt i taket for å skape en effekt som ville gjøre det lettere å komme seg unna, svarer Storrvik.

Christian Flemmen Johansen er forsvarer for 29-åringen.

– Min klient forklarer seg for politiet i skrivende stund og samarbeider godt med politiet. Vi kommer nærmere tilbake til spørsmålet om straffeskyld så snart avhøret er gjennomført, skriver Johansen i en e-post.

Publisert: 30.07.19 kl. 15:38 Oppdatert: 30.07.19 kl. 16:06

