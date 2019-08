Suksesskommunen Gamvik: – Jeg elsker dette stedet!

Finnmark sliter med fraflytting og lave innbyggertall. Men fra havdypet utenfor Gamvik kommune lokker fisken tilflyttere til bygda – og får de unge til å bli.

Oppdatert i dag 12:30

Da Yuliya Anokhina (34) fra Ukraina først kom til Gamvik i 2015, var det for kjærligheten. Hun er nå nyskilt, men har forelsket seg sånn i naturen og menneskene at det er her hun vil bo.