Skyteepisode i moské i Bærum

– Et av våre medlemmer har blitt skutt av en hvit mann med hjelm og uniform, forteller forstander Irfan Mushtaq, som er på stedet til avisen Budstikka.

Politiet har kontroll ved moskeen al-Noor Islamic Center i Bærum etter at det rett over klokken 16.30 ble meldt om en skyteepisode der.

– Ingenting tyder på at det har vært flere involvert. En person som var på stedet er lettere skadet, og det er ukjent hvordan skaden har oppstått, skriver politiet på Twitter.

Gjerningspersonen er beskrevet som en ung, hvit mann, men politiet har ingen informasjon om hvem det er, skriver de på Twitter. Styremedlem Irfan Mushtaq i moskeen sier til Budstikka at det er et av deres medlemmer som er blitt skutt av en hvit mann med hjelm og uniform.

– Vi jobber fortsatt intenst på stedet og det er derfor for tidlig å si noe mer, forteller Øyvind Myhre, krimvakten i Oslo.

Det er mange ambulanser og mye politi på stedet. Et vitne VG har pratet med forteller at veien ble sperret på grunn av alle ambulansene og at det var kaos på stedet.

Budstikka var i kontakt med moskeen i mars i forbindelse med terrorangrepet mot to moskeer på New Zealand, som gjorde at Al-Noor Islamic Center på Skui satte i gang et arbeid for å skjerper sikkerheten.

På folkemunne skal moskeen være kjent som Bærum-moskeen.

