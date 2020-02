BOM-BOIKOTT: Dag Bjørgestad har kun passert bommen utenfor hans hjem to ganger siden november. Foto: Harry Johansson / Fredriksstad Blad

Dag (48) kjører omvei for å unngå bommen

Siden den nye bommen på Veum i Fredrikstad ble satt opp 300 meter unna Dag Bjørgestads hjem, har han sluttet å bruke sentrum.

For mindre enn 10 minutter siden

Han kjører heller omveier for å handle det han må.

– Det er jo dumt å kjøre 16 kilometer når du kunne klart deg med fire. Men jeg opplever ikke at nettotidsbruken min er påvirket av at jeg kjører dit jeg skal, Bjørgestad til VG.

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte saken.

Med alle rabatter, vil det koste 24 kroner per bompassering, ifølge Fjellinjen.

Men Bjørgestad sparer langt fra dette beløpet per tur. Fordi han nå kjører en lengre omvei, er sparer han kun 22 øre på å kjøre rundt bomringen.

– Jeg velger å legge meg i et ytre hjørne. Det er jo morsomt at det blir oppmerksomhet rundt hvor absurde utslag det blir, sier Bjørgestad.

Tok en siste «kosetur»

Bommen ble satt i drift i november 2019, til protester fra nærområdene.

– Jeg kjørte en siste «kosetur» forbi bomringen 15. november klokken 17.58. Den ble satt i drift klokken 18.00, sier Bjørgestad.

Han understreker at han ikke barn som må på skolen eller fritidsaktiviteter, og ingen grunner til å dra til sentrum. Han må heller ikke passere bomringen for å dra på jobb.

Siden bommen ble satt i drift, har han kun passert den to ganger. En gang da han måtte kjøre hjem et vennepar fra et arrangement i snøvær, midt på natten.

– Vi behøver ikke å markere oss når vi har tatt et kjøreoppdrag for venner, sier han.

Den andre gangen var mer provoserende for Bjørgestad. Han hadde bestilt bildeler til en veteranbil i posten, og måtte passere bomringen for å hente dem.

Posten tilbyr ikke valg av utleveringssted, og han visste ikke hvor stor pakken var.

– Det er ganske stygt. Det lukker en del av de fornuftige alternativene og muligheten til å bestemme selv. Derfor har jeg valgt å bruke ordet «totalitært», det har klare totalitære trekk, mener Bjørgestad.

Han påpeker at selv om han skulle blitt arrestert, hadde han ikke trengt å passere bomringen.

– Men jeg har ingen planer om å bli kriminell, understreker han.

Vil ha konkrete resultater

Foreløpig er det kun bomringen på Veum Bjørgestad aktivt unngår. Når han kjører på jobb i Oslo, må han passere en rekke bomringer.

Han mener bomringer generelt er et prinsipielt problem. Men når det er en klar og tydelig sammenheng med hva han betaler for, kan han synes det er greit.

Han peker på Svinesundsbroen og Grenland, som har fått nye veier med tunneler.

– Hva skal til for at du hadde godtatt bommen?

– Da måtte vi sett konkrete resultater. Det er ikke blitt gjort noe særlig med den veien på 40 år, ifølge Bjørgestad.

Publisert: 08.02.20 kl. 06:56

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser