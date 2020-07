BLE DREPT: Milos Stojanovic (27) fra Oppegård ble skutt utenfor et utested i Serbia 1. januar 2019 da han og kjæresten Marija hadde feiret nyttår i den serbiske hovedstaden. Bildet er fra en tur de hadde over fjellet til Bergen. Foto: Privat

Milos (27) ble skutt og drept på ferietur – nå er gjerningsmannen dømt

Mannen som drepte norske Milos Stojanovic (27) under en nyttårsfeiring i Beograd i 2019 er dømt til åtte år og ti måneder i fengsel. Familien fortviler over det de mener er en skuffende kort straff.

– Det å bare få åtte år fengsel for å ha gjort noe så grusomt mot et uskyldig, fantastisk menneske ... Det er så urettferdig, sier mamma Verica Stojanovic (53) om dommen som ble avsagt i slutten av juni.

Rettssaken har pågått denne våren og familien har ikke kunnet reise ned for å følge den på grunn av karantenereglene.

– At rettssaken har pågått nå under coronakrisen har vært vanskelig. Det har vært veldig vondt å ikke kunne være der for sønnen min, sier Verica videre.

GLAD: Milos beskrives som alltid glad og positiv. Familien synes det har vært vanskelig å ikke kunne være tilstede under rettssaken som har pågått i Serbia denne våren. Foto: Privat

Hadde feiret nyttår i Beograd

Milos Stojanovic (27) fra Oppegård feiret nyttår i den serbiske hovedstaden sammen med kjæresten sin da han ble skutt i hodet utenfor et utested tidlig om morgenen første nyttårsdag i 2019. Ifølge familien hadde han og kjæresten lagt seg for å sove i bilen for å hvile og ikke være alkoholpåvirket før de kjørte hjem.

Ni dager senere døde han av skadene han fikk.

Onsdag sist uke ble mannen dømt til åtte år og ti måneder i fengsel for drapet og ulovlig våpenbesittelse. Han ble samtidig frikjent for kidnapping av Milos kjæreste og de lettere skadene hun ble påført.

Påtalemyndigheten ba ifølge serbiske medier om «maksimumsstraff» for den tiltalte gjerningsmannen i 20-årene, blant annet fordi de hevdet han hadde handlet kalkulert i etterkant og senere forklart seg med henblikk på å få straffen redusert. Overlagt drap har en strafferamme på mellom 10 og 40 år i Serbia, mens forsettlig drap straffes med fengsel i mellom 5 og 15 år.

Da dommen ble forkynt i retten, ble det også klart at gjerningsmannen slipper ut av varetekt, men må være i husarrest frem til han skal sone. Hverken Stojanovics familie, deres advokat eller VG har lest den skriftlige dommen fordi den ikke foreligger ennå.

Milos pappa Simo Stojanovic (54) slår seg heller ikke til ro med dommen.

– Det er så urettferdig. Det er vanskelig å forklare. Vi ønsker at dommen skal ankes.

UD kjent med saken

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD) om saken og på hvilken måte de har bistått familien – spesielt nå under coronakrisen. De er kjent med at det nå foreligger en dom i saken.

Pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker sier UD strekker seg langt for å gi praktisk bistand som råd og informasjon i tilfeller der norske borgere dør i utlandet, men at de ikke kan blande seg inn i rettsprosesser.

– Det er serbiske myndigheter som er ansvarlig for etterforskning og straffeforfølgning i denne saken. Norske myndigheter kan ikke gripe inn i pågående rettsprosesser i utlandet, like lite som utenlandske myndigheter kan gripe inn i en pågående rettsprosess ved en norsk domstol, skriver hun i en e-post.

STORT SAVN: Familien besøker Milos’ gravsted ofte. De har bedt om at dommen mot gjerningsmannen ankes. Foto: Privat

– «Det kan ikke være min Misha»

For foreldrene og storsøster Simona Cancar (30) var det vanskelig å forholde seg til budskapet om at Milos lå på sykehus og var skadet uten å kunne være til stede selv. Hverken politiet eller sykehuset ville formidle noe over telefonen utover å bekrefte at det gjaldt deres sønn, forteller familien.

Samtidig leste de overskriftene i både serbiske og norske medier om at en nordmann var skutt i Serbia.

– Jeg tenkte «Det kan ikke være min Misha», sier Verica. Det var det hun pleide å kalle ham.

Pappa Simo reiste med første fly til Serbia. Storesøster Simona lå på fødeavdelingen i Norge der hun ventet sitt andre barn, og moren ble igjen med henne. Foreldrene bestemte seg for at hun ikke måtte få vite noe i frykt for å påvirke fødselen.

– Den perioden var helt forferdelig. Mitt ene barn lå på sykehus i Norge og skulle føde, mens mitt andre barn lå på en sykeseng i Serbia uten at jeg visste hvordan det gikk med ham, forteller Verica. Noen dager senere reiste også hun til Beograd for å være sammen med sønnen.

Tøft å ikke ta farvel

Milos lå i koma på sykehuset i ni dager før han døde av skuddskaden. Familien synes det har vært frustrerende å forholde seg til de offentlige instansene i et land som fungerer så annerledes enn Norge – både da de var i Serbia mens han lå på sykehus, og nå som de har forsøkt å følge med på rettssaken fra Norge.

– Kanskje vi har bodd for lenge i Norge til å forstå hvordan det fungerer, sier Verica.

Familien kom til Norge i 1998, da Milos var 7 år gammel. Først bodde de et par år i Lofoten, før de flyttet til Oppegård i Follo, der de har bodd siden.

SKULLE ETABLERE SEG: Milos hadde nettopp pusset opp sin første leilighet og hadde fast jobb da han ble drept på ferie i Beograd. Foto: Privat

Milos’ beskrives som glad og optimistisk. Sommeren før han ble drept, kjøpte han seg leilighet i Oppegård etter en periode med studier og jobb i Bergen. Han pusset den opp, og bare småting gjensto da han reiste til Serbia for nyttårsfeiring.

– Før han reiste til Serbia i desember var han så glad. Han valgte alltid å være glad, sier mamma Verica.

Milos jobbet fullt og var en oppmerksom og idérik mann ifølge familien.

– Drømmen hans var å starte sin egen bedrift. Han var full av ideer – det var nesten plagsomt, sier storesøster Simona.

– Men nå skulle jeg ønske han var her og kunne dele dem med meg. Han var så tullete og morsom, og en fantastisk onkel for mitt første barn, sier Simona.

Å ikke kunne reise ned da han lå på sykehuset – og heller ikke nå under rettssaken, har gjort vondt.

– Jeg fikk aldri tatt farvel med min eneste bror. Det var så tøft, å ikke få holde hånden hans en siste gang fordi jeg var forhindret i å reise ned. Nå var jeg forhindret atter en gang. Følelsen av glede og sorg, død og nytt liv er noe helt spesielt. Det er ubeskrivelig tøft å gå gjennom, sier hun.

MINNER: Marija og Milos til venstre sammen med storesøster Simona og hennes mann Vladimir på ferie i Montenegro da Simonas eldste sønn skulle døpes. Foto: Privat

Anker dommen

Familien hyret advokat Mina Jovanovic som har fungert som familien og Milos kjærestes advokat og bistått statsadvokaten i saken. Hun er ikke overrasket over dommen, men kaller den «usmakelig».

– I løpet av rettssaken forsto jeg at dommeren ikke var interessert i å komme til bunns i alle uklarheter, skriver hun i en e-post til VG.

Det handler spesielt om at Milos kjæreste, som var tilstede da han ble skutt og ifølge både advokaten og det serbiske innenriksdepartementet ble kidnappet og lettere skadet etter hendelsen, ikke har vitnet i retten. Gjerningsmannen ble ikke dømt for dette fordi retten mente det ikke kunne bevises, skriver serbiske medier.

I utgangspunktet ønsket aktoratet at hun skulle slippe å måtte møte gjerningsmannen på nytt, og at hun i så fall måtte få status som et særlig sårbart vitne. Men etter at siktede endret sin forklaring til at han ikke husket noe, og det ble vist videoopptak av hendelsen, ba de om at hun måtte få forklare seg likevel. Hun ble imidlertid aldri innkalt, forteller Jovanovic.

– Forklaringen på at hun ikke skulle vitne var at hun hadde forklart seg nok. Det var for politiet da hun var på sykehuset samme dag, og for statsadvokaten tre dager senere. De hevdet at det bare ville dra ut saken om hun skulle vitne i retten også, forklarer familiens advokat.

Jovanovic argumenterer for at kjæresten fortsatt var i sjokk da hun avga disse forklaringene så kort tid etter hendelsen. Hun forteller at statsadvokaten er enig i at dommen skal ankes.

– Jeg håper neste rettsinstans vil stanse denne urettferdige avgjørelsen.

Sa han ville ha tragedien ugjort

Gjerningsmannen ble løslatt fra varetekt som han har sittet i siden han ble pågrepet andre nyttårsdag i fjor, men har fått husarrest fram til han skal sone. Han anker dommen.

VG har snakket med en av mannens forsvarere, Nemanja Govedarcia. Han viser til den offisielle uttalelsen som er gitt til serbiske medier og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ifølge avisen Kurir mener Govedarcia og hans medforsvarer at straffen er for streng. De er fornøyde med at gjerningsmannen ble frikjent for kidnappingen, men mener at straffen burde være kortere fordi de mener drapet var uaktsomt. De vil også ha den domfelte frifunnet for ulovlig våpenbesittelse fordi drapsvåpenet aldri ble funnet.

I sluttforhandlingene tidligere i vår skal den siktede ifølge avisen Blic ha sagt: «Jeg ville gjort hva som helst for å gå tilbake og ha tragedien ugjort. Jeg erkjenner skyld, men ikke for det som ikke skjedde».

– Vi ønsker rettferdighet for Milos. Vi ønsker morderen bak lås og slå, og ikke hjemme i husarrest inntil videre med mulighet til å stikke av, sier storesøster Simona.

Publisert: 07.07.20 kl. 12:33

