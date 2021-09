ARBEIDSPRESS: Smittesporing tar opp mye tid for landets skoler.

Skoler og barnehager slår alarm: − En enorm arbeidsbelastning

For å avlaste sprengt kapasitet i kommunene, må skoler og barnehager bruke mye tid på smittesporing. – Overhodet ikke skolens jobb, sier Skolenes landsforbund.

Av Thea Rosef

– Det er absolutt arbeidskrevende, og blir en ekstra belastning på lærerne og skoleledelsen. Jeg skulle gjerne hatt en person på fulltid her, sier rektor på Nordstrand skole i Oslo, Christian Gulnes.

Mange kommuner sliter med å følge opp testing, smittesporing og vaksinering samtidig. FHI og Helsedirektoratet har derfor foreslått i et brev til kommunene at nærkontakter kan bli kontaktet av skoler og barnehager i stedet for kommunens smittesporingsteam.

– Det er klart det er krevende for oss som skole å være ansvarlig for hvem som skal omfattes av nærkontakt som kan teste seg ut av karantene, sier Gulnes.

Den ekstra jobben med smittesporingen er noe rektoren ikke hadde sett for seg at man skulle drive med, men som er helt nødvendig, sier han.

– Men det kan bli veldig mye om smitten øker enda mer. Får vi melding på morgenen om positiv test, går store deler av formiddagen til det. Det vil jo erstatte annet arbeid man har planlagt, sier Gulnes.

Slik fungerer testsystemet for skolene nå Helsedirektoratet og FHI har foreslått at alle elever kan massetestes for å lette belastningen til kommunene, og at dette kan erstatte testsystemet de først innførte. Alle elever testes én til to ganger i uken, hvor testing kan avsluttes dersom alle tester negativt i to runder. Dette er testsystemet regjeringen først innførte: Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

– Hårreisende

Den økende smitten i skolene vekker nå bekymring. Skolenes landsforbund krever at myndighetene umiddelbart innfører gult nivå i barnehager og skoler over hele landet, før smitten kommer ut av kontroll.

– Jeg synes det er hårreisende. Det er overhodet ikke skolens jobb, de har mer enn nok med å drive skole, om de ikke skal ta over jobben til helse også, sier forbundsleder i Skolenes landsforbund Mette Johnsen Walker, som bekrefter at de får inn meldinger om stort press på landets skoler.

KRITISK: Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker, mener skolene har mer enn nok å gjøre fra før.

I uke 33 og 34 ble det til sammen registrert 127 smitteklynger på 1–7 trinn og 102 smitteklynger på 8–10 trinn, skriver FHI i sin siste ukesrapport. Størstedelen av disse ble registrert i Oslo og Viken.

På Lambertseter videregående i Oslo har de, i motsetning til på Nordstrand, en person som driver med smittesporing på fulltid. Denne uken har de foreløpig registrert åtte nye smittetilfeller.

– Lærerne blir også involvert, for de må kunne redegjøre for hvordan det var i timen – hvem som satt ved siden av hverandre, og hva slags aktivitet det var, sier rektor Siv Jacobsen.

– Dette er jobb som tar veldig lang tid, og man skal ha gode systemer for å innhente informasjon. Vi har gode rutiner, men det har vært mye overtid. Tester kommer ofte i helgen og på kvelden, så sporingen skjer jo ikke bare i normal arbeidstid.

Presset i Bergen og Trondheim

Ved småskoletrinnet i Minde skole i Bergen ble det tirsdag påvist smitte. 87 elever og 11 ansatte er satt i karantene, og resten av trinnet er satt i testekarantene.

– Når det først oppstår smitte, er det mye jobb. Da tar det hele kapasiteten, sier rektor Aud Haaland.

Byåsen skole i Trondheim har gått over til gult nivå.

– Vi har samme situasjon for skoler her i Trondheim. Det er et stort trykk på skolene nå, og vi har noen smittede elever, sier rektor Marianne Uran Løkken.

Tirsdag ble det delt ut PCR-tester på skolen som er sendt til analyse, og det drives smittesporing.

– Sånn kan man ikke holde på over tid, det tar for mye tid og ressurser fra pedagogisk virksomhet.

Vil ha redusert åpningstid

Marianne Retvik er barnehagestyrer i to barnehager i Gamle Oslo, og forteller om lignende problematikk her.

– Jeg ringer rundt når jeg får vite om positive tester, for jeg har ikke andre til å gjøre det. Om det er på kvelden ringer jeg rundt til ansatte og foreldre og informerer og nøster i smittesporingen. Arbeidstid er opphevet, man jobber idet det skjer, sier Retvik.

Hun forteller videre at de ansatte må ha kveldsmøter fordi de ikke har tid til å snakke sammen på dagen.

– Det er klart det er ekstra provoserende at man har politikere som sier at det nærmest er som normalt igjen, når det absolutt ikke er det.

Retvik ønsker seg mer tillit fra nasjonale myndigheter, og tillatelse til å redusere åpningstider på bydelsnivå.

– Det er bedre med trygghet og kvalitet i redusert åpningstid, enn at man på død og liv skal holde åpent. Så må ansatte i det minste prioriteres i testkøene.

– Her må noe gjøres

Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er bekymret for arbeidsmengden systemet påfører deres ledere.

– Meldingene vi får er at det er en enorm arbeidsbelastning, og at man må være på hele døgnet. Det brukes veldig mye tid på dette, noe som tar bort deres jobb i å lede det pedagogiske arbeidet, sier Skjefstad Andersen.

– En barnehageleder fortalte før sommeren at hun brukte fire timer per smittede barn, nå bruker hun enda mer.

BEKYMRET: Fylkesleder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, er bekymret for arbeidspresset på deres ledere i kommunen.

Fylkeslederen trodde vi skulle gå en helt annen høst i møte.

– Her må noe gjøres. Jeg er spent på hva som kommer fra nasjonale myndigheter, og hvordan Oslo kommune legger til rette for at det kan bli lettere å være i skolen.

Hun sier det rapporteres om stort fravær og slitasje blant ansatte.

– Det har vært en overordnet målsetting om at man skal skjerme unge i størst mulig grad, da må man også prioritere de voksne som jobber med unge.

– Stor forståelse

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) sier til VG at ansatte i skoler og barnehager har gjort en formidabel innsats under pandemien.

– Vi har stor forståelse for at arbeidsbelastningen har blitt ekstra stor nå som flere bidrar til smittesporing.

Korkunc sier videre at regjeringen har tett dialog med kommunene, og ga i forrige uke råd om å prioritere vaksinering først, deretter testing, etterfulgt av smittesporing av husstandsmedlemmer og til slutt smittesporing av øvrige nærkontakter.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at kommuner som har mye smitte kan sette skoler og barnehager på gult nivå. Kommunene kan også anbefale bruk av munnbind og hjemmekontor.