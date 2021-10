LETTET: Kristoffer Normann byttet til fastpris strømavtale for rundt to måneder siden. Det er han veldig glad for i dag.

Kristoffer har strømavtale med fastpris: − Smiler når regningen kommer

Tirsdag opplever Sør-Norge de høyeste strømprisene noensinne. Mens mange nå må være sparsommelige med strømbuken, er ikke det et problem for Kristoffer Normann.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er veldig glad nå for at jeg fikk den avtalen for rundt to måneder siden. Jeg smiler når regningen kommer. Det er jo daglige artikler om høye strømpriser, da er det godt å vite at jeg har tatt et godt valg, sier Kristoffer Normann (29) til VG.

Denne høsten har det vært rekordhøye strømpriser. Tirsdagens rekord er den tredje i oktober.

Strømprisene er tirsdag oppe i 1,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det er den høyeste døgnprisen noensinne i Sør-Norge.

Normann bor på St. Hanshaugen i Oslo sammen med samboeren. Her har de en fastpris på 43 øre i måneden gjennom Tinde Energi. I leiligheten deres er det null bekymringer når det kommer til strømbruk.

– Her er det full pupp. Det er ikke noe å tenke på – det å skru av lyset og slikt. Det er et ikke-eksisterende problem hjemme hos oss.

Elleve kroner per dusj

Rekordprisene tirsdag er rundt 11 øre opp fra den forrige toppnoteringen mandag, da prisene gjorde et byks. I tillegg kommer nettleie, avgifter og moms.

Pristoppen tirsdag er mellom klokken 8 og 9, med 2,22 kroner kilowattimen. Prisen holder seg over 2 kroner fra klokken 8 og helt frem til klokken 11.

Det betyr at en dusj på rundt ti minutter koster over 11 kroner på det dyreste tidspunkt i Sør-Norge tirsdag, ifølge et anslag E24 har fått fra Enova. Legger man til nettleie, moms og andre avgifter nærmer den reelle prisen seg rundt 20 kroner.

Normann er en av administratorene i Facebook-gruppen «Prismatch strøm», hvor de har opprettet selskapet «Besparelse». Det er de som har forhandlet frem avtalen på tre år med Tinde Energi.

– Det at det var bindingstid på tre år, gjorde nok at mange ikke hoppet på. Jeg hadde tatt den avtalen i 50 år, sier Normann.

– Hensikten med gruppen er å hjelpe vanlige folk. Som tidligere strømselger vet jeg at folk ikke kan så mye om strøm.

Gunstig i Sør-Norge

Ifølge Bjørnar Anholt, daglig leder i Tinde Energi, er det selskapets policy at de ikke offentliggjør kundeinformasjon utover det de gjør i forbindelse med oppdateringer til markedet.

– Vi kan imidlertid opplyse at det er et mindre antall kunder som har avtale om en fastpris på 43 øre inklusive merverdiavgift, skriver han.

– For øvrig kan vi opplyse om at vi selv vurderte at våre fastprisavtale skulle være attraktive på det tidspunktet avtalene ble gitt, men at det skulle vise seg at de faktisk skulle bli så gunstige som de nå faktisk har blitt var ikke noe vi forutså, skriver Anholt.

Han sier at avtalene har blitt spesielt gunstige for kunder i Sør-Norge.

– Dette har medført at vi dessverre har en betydelig negativ margin på flere av disse avtalene i dag. Vi regner med at våre kunder på disse avtalene er svært godt fornøyd med det valget de tok, skriver han.

Ifølge Anholt har Tinde besluttet at de ikke tilbyr fastprisavtaler inntil videre, som følge av de store svingningene i markedet.

– Et tilbud om fastprisavtale vil bli vurdert i løpet av vinteren når vi har større synlighet i hvordan kraftsituasjonen utvikler seg.