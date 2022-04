En M109 artillerivogn under en øvelse i Finnmark i 2015. Foto: Ole-Sverre Haugli / Hæren / Forsvarets mediesenter / NTB

Artillerikanoner hentet fram fra lager og testet

Forsvaret har hentet gammelt artilleri fra lageret og testet det. Ingen vil bekrefte at de kan bli sendt til Ukraina, men våpnene er iallfall klare til bruk.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Artilleriskytset av typen M109 er blitt hentet fram fra lageret og testet på Setermoen. Forsvaret bekrefter overfor Aftenposten at testingen var vellykket.

Det er stort hemmelighetskremmeri rundt hvilke våpen som eventuelt kan bli gitt til Ukraina i fremtiden. Det er av sikkerhetsgrunner.

M109 er beltegående artillerikanoner med kaliber 155 ammunisjon. USA sender 184.000 artillerigranater med dette kaliberet til Ukraina.

– Testskytingen viser at materiellet fungerer godt. Alle som er testet, fungerer som de skal, sier talsperson Frank Sølvberg i Forsvaret.

Avisen Fremover, som først omtalte testskytingen, skriver at Norge har 55 slike kanoner på lager. Ifølge avisa er rundt 20 av dem nå testet.

Aftenposten skriver at artilleriskytset vil være det tyngste som så langt er gitt til Ukraina.

Norge har tidligere donert 4000 panservernraketter av typen M72 og rundt 100 luftvernmissiler av typen Mistral til de ukrainske styrkene. Tidligere denne uken ble det også kjent at regjeringen gir 400 millioner kroner til et britisk fond for kjøp av våpen og militært utstyr til Ukraina.