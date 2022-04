EKSAMEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna slår fast at eksamen skal bestå.

Kunnskapsministeren freder eksamen

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) slår fast at eksamen i skolen skal bestå, men sier at det er viktig å se på alternative måter å gjennomføre den på.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Regjeringen har ikke bedt Utdanningsdirektoratet om å skrote eksamen eller en plan om å avvikle eksamen som institutt, slo Brenna fast overfor Stortinget onsdag formiddag.

Hun svarte onsdag på spørsmål fra Høyres Margret Hagerup, som var bekymret over at Utdanningsdirektoratet nå prøver ut flere alternativer til eksamen.

– Eksamen er en viktig del av vurderingssystemet i den norske skolen og gir elevene mulighet til å vise hva de har lært i løpet av skoleåret uten at tidligere resultater påvirker karakteren, påpekte Hagerup.

Norske skole har endret seg

Brenna sa seg enig i at det er viktig med en objektiv vurdering hva hver elev kan ved årets slutt.

– Men akkurat hvordan den vurderingen skal foretas, det mener jeg absolutt det er verdt å undersøke, sa hun.

Kunnskapsministeren påpekte at norsk skole har endret seg mye de siste årene, uten at det nødvendigvis har skjedd så mange endringer i eksamenssystemet.

ENDRES?: Kunnskapsministeren vil ha en objektiv vurdering av hva hver elev kan ved årets slutt.

– Det er naturlig å se på om det ikke finnes andre måter å gjennomføre eksamen på som både er til nytte for elevene og henger bedre sammen med måten man organiserer opplæringen på, sa hun.

For tredje år på rad ble eksamen også i år avlyst – for både 10.-klassinger og avgangselever på videregående – på grunn av pandemien med mye hjemmeskole. Men det er altså planen at den kommer tilbake igjen.