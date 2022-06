KLARER IKKE GJENNOMSØKE: Varmeutviklingen er så sterk at brannvesenet ikke klarer å gjennomsøke eneboligen som brenner på Bjørndal i Oslo fredag kveld.

En person ikke gjort rede for etter husbrann

Politiet jobber for å gjøre rede for en beboer etter en eneboligbrann i Oslo fredag kveld.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Nødetatene rykket fredag kveld i 20-tiden ut til en overtent enebolig i Bjørndal i Oslo. Politiet opplyste da til VG at de jobbet med å få kontroll på husets beboere.

I en oppdatering klokken 22.04 sier operasjonsleder Tor Grøttum at politiet fremdeles jobber for å gjøre rede for disse:

– Vi søker etter én beboer og er i dialog med pårørende om hvor vedkommende er. Det jobbes fortsatt med slukking, sier Grøttum til VG.

I en oppdatering klokken 23.28 fredag kveld melder politiet at personen fortsatt ikke er gjort rede for.

Branntekniske undersøkelser vil først ble gjennomført når brannvesenet er ferdig med etterslokkingen.

Ukjent årsak

Brannen ble meldt av Oslo 110-sentral på Twitter. Opplysningene var da at en person hadde fått i seg røyk og ble sjekket av helsepersonell.

– Brannvesenet jobber for å hindre spredning. Vi jobber med å få kartlagt om alle er ute av huset. Vi har hatt kontakt med noe beboere, men ikke alle, sa operasjonsleder Tor Grøttum i Oslo politidistrikt til VG tidligere fredag kveld.

– Vi er i slukkefasen ennå. Årsak er for tidlig å si noe om. Det brenner godt. Vi må evakuere på to andre adresser, informerte Grøttum.

Røykdykkere er inne i boligen på Bjørndal og slukker, melder brannvesenet klokken 20.50.

Klokken 20.38 tvitrer Oslo 110-sentral at beboere i nærområdet bør lukke vinduer og ventiler.

Spredningsfaren var da avtagende.

Varmeutvikling hindrer gjennomsøk

Brannvesenet opplyser til VG klokken 21.14 at de ikke har fått søkt gjennom huset ennå på grunn av sterk varmeutvikling og brann.

– Det er ganske utbrent i første og andre etasje. Vi driver med utvendig slukking. Når det er såpass utbrent, er det sikkerhetshensyn som gjør at vi ikke går inn. Vi hadde planer om å gå inn i kjelleren, men det ble for varmt så vi avventer det, sier vaktkommandør Morgen Bergh i Oslo 110-sentral til VG.

Han forteller videre at det var nære på at det ene nabohuset begynte å brenne også:

– Nabohusene er evakuerte for at vi skal få handlingsrom og på grunn av all røyken. Det røyk kraftig fra veggen på det ene nabohuset da vi kom frem, så det var nok nære ved at vi fikk strålevarme. Om den er høy kan det føre til brannspredning, sier Bergh.

I en oppdatering klokken 22.39 melder brannvesenet at det vil bli arbeidet på stedet med etterslukking videre utover natten.

Røykdykkere har nå vært inne i boligen og slukket.