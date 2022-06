NYTT NAVN: Du kan besøke Akvariet i Bergen i noen år til.

Akvariet i Bergen: Navnebytte til besvær

Akvariet i Bergen skal ikke bytte navn til O likevel. Ikke ennå.

Nyheten om at en av Norges store turistattraksjoner, Akvariet i Bergen, skal bytte navn til O har skapt store overskrifter og en god del harme.

Ja, du leste riktig. O….

I går visste ikke bergensere om de skulle le eller gråte, aviskommentatorer rev seg i håret og kvesset blyantene.

O?M.G! skrev BT-kommentator Jens Kihl. Av 3500 forslag som kom inn ville alt vært bedre, mente han om navnebyttet. Hvis man trodde de nye navnene Oslo Met og Vy var ille, er navnet til det nye akvariet et definitivt O-punkt, skrev han.

O STORE GLEDE: Direktør Aslak Sverdrup gleder seg til å tilby bergensere og andre en ny hav- og akvarieopplevelse om noen år. Her fra lanseringen i går.

Åtte jurymedlemmer, deriblant Venstre-leder Guri Melby og reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen var med å velge navnet blant 3500 innsendte forslag.

Steen Jensen ble intervjuet av Aftenposten og mente de ikke kunne valgt et bedre navn.

– Da Tine byttet navn fra Norske Meieriers Salgssentral, trodde man knapt det ville komme melk i butikken. Vi så det samme da Vy-navnet ble lansert. Det virket omtrent på folk som om togene aldri ville gå igjen, sa Steen Jensen.

FrPs Sylvi Listhaug besøkte Akvariet i Bergen i fjor sommer, her med direktøren Aslak Sverdrup Erna Solberg åpnet valgkampen i Bergen i 2017 med kyssing av sjøløver. Dronning Elizabeth besøkte akvariet sammen med familien i 1969. Her gir en politimann gjør honnør til prins Edward. Idar Vollvik, den gang Chess-gründer, hilste på sitt "fadderbarn", krokodillen Ida ved Akvariet i Bergen i 2005

Ikke helt misforstått

Men nå viser det seg å være en slags misforståelse. Akvariet i Bergen som har vært en turistattraksjon siden 1960 skal ikke bytte navn. Ikke ennå.

– Det er det nye Verdenshavsenteret som skal bygges på Dokken som har fått navnet O. O for oksygen, opphavet, opplevelsene, oppdagelsene, opprinnelsen, optimismen og oss, sier administrerende direktør Aslak Sverdrup til VG.

Torsdag kveld hadde han det travelt med å oppklare misforståelsen i tv- og radiosendinger.

– Akvariet i Bergen skal ligge på Nordnes i flere år til. Det er først om fem års tid, når det nye Verdenshavsenteret O er ferdig bygget på Dokken, at akvariet skal integreres og bli en del av et verdensledende kunnskaps - og formidlingssenter for havet, forklarer han.

– Så akvariet skal bytte navn?

– Nei, det skal integreres. Vi vurderte å beholde navnet, men det ville ikke vært dekkende for det vi nå skal skape for fremtiden. Dette nye senteret blir noe helt nytt, noe mye mer.

– For å være helt sikker, og unngå flere misforståelser: Når vi tar med barna på ferie til Bergen om fem år, så skal vi ikke på Akvariet, men på O?

Akvariesjefen, som også skal bli O-sjef, nikker bekreftende.

– Det stemmer.

OIDA: Akvarium-sjef Aslak Sverdrup presenterte O-nyheten i går. Det ble det forviklinger av.

«Trur F er ledig. Gi F.»

Vi har også spurt noen bergensere hva de tenker om navnet O.

Forfatter Frode Grytten er litt overrasket, og skriver i en SMS til VG:

«O er jo bokstav nummer 15 i alfabetet, ganske beskjedent og moderat til å vere bergensarar. Dei skulle ha vore mykje lenger framme i skorne, som det heiter i våre dagar, dei kunne ha gått for K eller L! Til og med M hadde vore betre! Dei kunne ha kalt det Mmmm, til dømes. Og kva er galt med F? Det hadde vore eit bra namn: F. Trur F er ledig. Gi F. Og om det no skal bli så utrulig, sensasjonelt bra det nye akvariet, så kunne dei fått gullet hem te Bergen med å kalle det: A. A for Akvariet. (Dei kan kjøpe ideen ved å vipse meg 150.000.)»

FORESLÅR ANDRE BOKSTAVER: Forfatter Frode Grytten.

Kaffe-forretningsmann og tidligere ordfører Herman Friele skjønner ikke hvorfor man skal «kreativisere seg vekk» og inn i skodden», mens forfatter Thomas Espedal svarer at han ikke mener noe om noe lenger.

INGEN KOMMENTAR: Tidligere bergensordfører Trude Drevland.

Tidligere ordfører Trude Drevland har ingen kommentar til det akkurat nå og rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent under artistnavnet Kamelen, sier bare:

«Hva for noe?»