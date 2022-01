KS-LEDER: Gunn Marit Helgesen vil styrke fastlegene.

KS: Krever ekstra satsing på distriktslegene

KS mener legetjenesten i distriktene trenger et ekstra løft i det kommende statsbudsjettet og foreslår en satsingspakke på 50 milloner kroner i statsbudsjettet.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kommunene subsidierer fastlegeordningen ganske mye allerede. Vi mener en ekstra satsing er nødvendig for å opprettholde en ordning som har tjent innbyggerne godt i starten. Samfunnet utvikler seg. Vi mener 50 millioner kroner ekstra bør brukes til å lette belastningen for leger som går legevakt i distriktskommuner med særlige rekrutteringsutfordringer, sier Helgesen.

KS kommer normalt med siden budsjettinnspill til regjeringens budsjettarbeid i mars. I år har kommuneorganisasjonen valgt å gå tidligere ut, rett i forkant av regjeringen Støres første budsjettkonferanse.

– KS mener regjeringen må fremme forslag i statsbudsjettet 2023 som følger opp handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-24, det vil si en økning på 400 millioner kroner i det statlige finansielle bidraget til tiltak i henhold til planen fra inneværende år, sier styreleder Helgesen.

VIL STYRKE FASTLEGEN: - KS er veldig bekymret for legemangelen, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

KS har lenge fått innspill fra kommuner over hele landet, som opplever rekrutteringen av fastleger som stadig vanskeligere.

– KS er veldig bekymret for legemangelen. Det gjelder både fastlegeordningen og legevakttjenesten som er veldig presset. Legemangelen er blitt en utfordring også i byene, ikke lenger et problem bare for de mindre kommunene, sier Helgesen.Mange fastleger har fått færre pasienter på listene de siste årene, men det er ikke nok.

– Vi mener situasjonen er alvorlig , vi har tatt til orde for en mer desentralisert lege- og sykepleierutdanning. Vi ser at hvis man slipper å flytte på deg, er det kanskje lettere å rekruttere. Det er viktig å få legene ut i kommunene og bidra til å opprettholde bosettingsmønsteret, sier KS-lederen.