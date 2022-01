VARETEKTFENGSLET: Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, Lars Findsen, er fengslet i en lekkasjesak.

Dansk spionsjef siktet for lekkasje : «En bombe i spiontjenestens virke og omdømme»

Sjefen for Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark, Lars Findsen, er fengslet i en lekkasjesak.

Det melder dansk TV 2.

Under et rettsmøte mandag ble et tidligere navneforbud i saken opphevet. Dommeren understreker blant annet at det er Findsen selv som har begjært navneforbudet opphevet.

Findsen har sittet varetektsfengslet siden 9. desember og har vært fritatt fra tjeneste siden august 2020 etter et tilsyn offentlig kritiserte Forsvarets Efterretningstjeneste for å spionert på danske borgere uberettiget.

Den eksakte siktelsen mot holdes fortsatt hemmelig, da saken foregår bak lukkede dører, skriver Danmarks Radio.

Siktet i hemmelighet

Findsen ble i hemmelighet siktet for å ha lekket hemmelig informasjon og høyt klassifiserte opplysninger som kan skade Danmarks sikkerhet eller forhold til andre makter.

Det fremgår ikke hvem opplysningene er lekket til.

«At Danmarks øverste sjef for Forsvarets etterretningstjeneste har vært fengslet i en måned, mens en sak om lekkasjer fra etterretningstjenester er blitt etterforsket, er en bombe i spiontjenestens virke og omdømme, potensielt skadelig for nasjonen og aldri sett tidligere», skriver kanalen.

Ifølge opplysninger til Danmarks Radio har politiets etterretningstjeneste (PET), som er Danmarks andre etterretningstjeneste avlyttet hans telefoner.

Tre andre nåværende og tidligere ansatte i FE og det danske overvåkingspolitiet (PET) ble også pågrepet og siktet i saken. Bare Findsen sitter i varetekt.

En av de mer kjente lekkasjene fra forsvaret etterretningstjeneste var medieoppslag i mai 2021 om at dansk etterretning skal ha latt USA spionere på politikere i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike.

Daværende statsminister Erna Solberg sa til NRK at det er uakseptabelt hvis det er riktig at USA har spionert på norske politikere.