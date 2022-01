Virologer mener «deltakron» ikke er en ny variant

Flere virologer mener nyoppdagede «deltakron» ikke er en ny variant, men skyldes at prøver er blitt blandet sammen på laboratoriet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag meldte kypriotiske helsemyndigheter om «deltakron», en ny variant av coronaviruset som skal være en kombinasjon av delta- og omikronvarianten.

25 tilfeller er påvist av en forskergruppe på Kypros.

– Det er for tiden omikron- og deltainfeksjoner, og vi fant denne varianten som er en kombinasjon av disse to, sa professor Leondios Kostrikos ved Universitet på Kypros til Sigma Live.

Flere virologer sår tvil om at det faktisk er en ny variant og mener det dreier seg om krysskontaminasjon - altså at prøver er blitt blandet sammen - på laboratoriene som har analysert prøvene.

Kontaminering eller dobbel infeksjon

Tom Peacock, som er virolog ved Imperial Department of Infectious Disease på Imperial College i London, har fulgt med på «deltakron» siden desember.

– Det er flere rapporter som viser at omikronsekvenser inneholder delta-lignende mutasjoner. Selv om en undergruppe av disse kan ende opp med å være ekte, vil de aller fleste sannsynligvis vise seg å være enten kontaminering eller dobbel infeksjon, skrev han på Twitter før jul.

Krutika Kupalli, ekspert på smittsomme sykdomme og medlem i Verdens helseorganisasjons (WHO) covid-gruppe, har også den samme oppfatningen.

– Deltakron er ikke ekte, og skyldes sannsynligvis laboratoriekontaminering av sekvensfragmenter med omikron i en delta-prøve, skriver hun på Twitter .

To grunner

Ifølge Peacock er det to hovedgrunner til at dette kan ha skjedd: At det er høy forekomst av både delta og omikron i de samme områdene, og at noen av de eldre analyseverktøyene er blitt mindre effektive i å plukke opp deler av omikronvarianten. I stedet plukker de selektivt opp kontaminert delta.

Virologen legger også til at reelle mutasjoner ikke pleier å dukke opp før to varianter har sirkulert i flere uker eller måneder.

– Vi er bare et par uker inne i omikron – jeg tviler virkelig på at det er noen utbredte mutasjoner ennå.

Peacock skriver på Twitter at det så langt ikke er noen signaler på at de foreløpige tilfellene utgjør en trussel.

Seniorforsker i bakteriologi ved Folkehelseinstituttet, Vegard Eidholm, sier til VG at mye tyder på at «deltakron» i realiteten dreier seg om krysskontaminasjon. Han sier det er to sentrale ting som tyder på dette:

For det første er omikronbiten i «deltakron» er begrenset til et område av deltavarianten som ikke lett kan mutere. Med andre ord: Det er veldig sensitivt for kontaminering.

Det andre er at analysene ikke er samlet i stamtreet, men spredt overalt. Om deltakron var resultat av en reell rekombinasjon, ville alle deltakron-sekvensene vært samlet i en klynge i treet.

MÅ UNDERSØKES: Seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte ved FHI, Karoline Bragstad, mener at det må undersøkes om det kan være snakk om analysefeil.

Ikke bekymret

Seksjonsleder for influensa og annen luftsmitte ved FHI, Karoline Bragstad, sier imidlertid at de fortsatt trenger mer informasjon for å fastslå hvorvidt deltakron er en reell variant eller ei.

– Det er ikke usannsynlig at dette er sekvenseringsfeil, så det må undersøkes. Uansett er det svært få tilfeller i et meget begrenset området. Det dukker stadig opp mutanter, så det vekker ingen bekymring inntil vi har mer info.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er heller ikke særlig bekymret.

Han opplyser at det er vanskelig å si noe sikkert om det dreier seg om en ny variant, eller kontaminasjon på laboratiet, men forteller at han reagerte på det ble rapportert en så høy andel «deltakron»-tilfeller blant de innlagte.

– Kanskje man har vært litt for rask med å gå ut med nyheter før man har kvalitetssikret det arbeidet som er gjort, sier han.

Nakstad trekker frem at det er tre spørsmål man nå trenger svar på:

Er det påvist en variant her med de mutasjonene som vi ble forespeilet?

Hvor mange personer gjelder det, er det en eller flere?

Hvordan vil dette utvikle seg over tid hvis det viser seg å være riktig?

Den kypriotiske forskeren står imidlertid fast på at deltakron er ekte. Til Bloomberg fortalte han blant annet at prøvene ble behandlet i flere sekvenseringsprosedyrer i mer enn ett land, og at minst en sekvens fra Israel viser genetiske egenskaper av deltakron.

– Disse funnene tilbakeviser de udokumenterte påstandene om at deltakron er et resultat av teknisk feil, sa Kostrikos.