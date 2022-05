MINNEVERDIG: Adrian Skjold opplevde en hendelse i helga han neppe glemmer.

De amerikanske soldatene stirret på Adrian – så kom politiet: − De trodde jeg var spion

(iTromsø) Adrian Skjold (24) havnet i prat med en gjeng amerikanske soldater på byen. Etter å ha spurt dem om hangarskipet, ble noen av soldatene mistenksomme.

Av Camilla Fredstad Huuse

Artikkelen er skrevet av Marthe Holm for VGs samarbeidsavis iTromsø.

– Det begynte på fredag når jeg og Jonas, en kompis, skulle ut på byen og ta oss en øl, sier Skjold.

Skjold og kompisen Jonas Iversen møtte opp på Bybowlingen i Storgata for å ha en fin kveld ute på byen.

– Det var «kjåkfullt» av amerikanere på byen, overalt. Siden vi gikk ned til Bybowlingen var det fullt av amerikanere der også, sier Skjold.

I de siste par ukene har det vært standard for byen å ha en strøm av amerikanere som kommer gjennom. Det har vært hyppige militærøvelser i områdene rundt Tromsø.

– Vi gikk og kjøpte oss ei øl på Bybowlingen, og forsøkte å finne oss en plass å sitte. Tilfeldigvis var det ledig ved siden av noen amerikanere, sier Skjold.

Lite ante han hva som skulle skje kort tid senere.

– De var jo kjempetrivelige. Jeg er en nysgjerrig person, så jeg spurte og gravde litt om båten, flyene og sånne ting, sier han.

«Dæven som de ser på oss»

Etter hvert begynner han og kompisen å legge merke til at de får mer oppmerksomhet enn bestilt, sier Skjold. Det sitter nemlig noen andre amerikanere ved et annet bord ikke langt unna som gir dem blikk og hører på samtalen.

– Jonas pirker til slutt borti meg og sier «dæven som de ser på oss».

Snart merker også Skjold reaksjonen til amerikanerne.

– Hvordan visste du at de fulgte med dere?

– Du så det bare – de tittet på hverandre og pekte litt mot oss. Jeg tenkte at de fikk høre på om det var så jævla interessant, ler han.

Ikke lang tid etterpå drar amerikanerne som de har snakket med. Så kommer to kompiser til av Skjold og sitter med dem. Til sammen var de fire stykker.

– Vi koste oss, flirte, drakk øl og hadde det artig.

Politi på stedet

Litt under en hyggelig halvtime senere, kommer to politifolk – i Skjolds retning.

De nølte ikke, de kom rett mot meg. De spurte om jeg hadde ID på meg.

– Hvordan reagerte du?

– Jeg tenkte jo «hva faen har jeg gjort nå?». Jeg ga ham ID-en, sier Skjold.

Til slutt mister ramfjordingen tålmodigheten og spør hva det gjelder. Tydeligvis har politiet fått inn en melding fra noen amerikanere.

– De hadde fått inn melding om at de trodde jeg var en russisk etterretningsagent, sier han og ler.

Men hele situasjonen ender ikke der. En av de tre kompisene ved bordet, Tony Wold, forsøker å komme til unnsetning.

– Jeg tror Tony syntes litt synd på meg, så han mente nok å prøve å redde meg ut av situasjonen.

Wold går bort til politimannen og spør hva det gjelder. Når politimannen forstår at Wold er med Skjold, blir han også spurt om ID.

– Da var jo faen meg han spion også, ler Skjold.

UVENTET: Skjold klør seg i hodet over hele situasjonen.

Minneverdig

– Hvordan kom du deg ut av situasjonen?

– Nå skal du høre. Jeg måtte begynne med å si at for det første er jeg fra Ramfjorden. For det andre kan jeg så vidt snakke engelsk. For det tredje tror jeg Moskva har gjort en dårlig jobb om de sender meg ut på oppdrag.

Heldigvis for Skjold og den anklagede kompisen tok det få minutter før politimannen skjønte tegninga.

– Etter hvert begynte jo politimannen å glise også. Jeg tror han synes det var litt artig. Men de trodde virkelig at jeg var brevmåsen til Arne Treholt, sier han.

I ettertid sier Skjold at det var en helt vanlig samtale – men at han var så nysgjerrig var det som gjorde at amerikanerne ble mistenksomme.

– Jeg spurte en del, jeg er jo nysgjerrig, flirer han.

– Vet du om amerikanerne fikk vite hvordan det egentlig var?

– Det håper jeg. Dæven så flaut for dem om de fikk tilbakemelding på det der.

Når Skjold blir spurt om han skal snakke med amerikanere ute på byen igjen, sier han at han har lært leksa si.

– Jeg var ute på byen lørdagen også, og jeg holdt meg langt unna. Jeg turte ikke å prate med noen av dem, ler han.

Han har ikke noen videre planer om å bli beskyldt for å være russisk spion.

– Jeg tror nok at jeg husker det der for resten av livet.

Troms politidistrikt bekrefter at to politimenn rykket ut til Bybowlingen etter kontakt med noen amerikanere. Politiet sier at det de rykket ut for å sjekke hva det var, men at det hele viste seg å være uskyldig i løpet av kort tid.