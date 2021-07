PÅ STEDET: Nødetatene er fremdeles på stedet hvor togulykken skjedde. Ifølge politiet er hendelsesforløpet fremdeles ukjent. Foto: Rickard Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Minst én person død etter togulykke i Sverige

Én person er død etter at flere personer ble påkjørt av et tog utenfor byen Hässleholm nordøst for Malmö i Sverige.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder politiet i Skåne via sine hjemmesider klokken 14.30 onsdag ettermiddag.

– Politiet har omfattende ressurser på stedet og foretar flere undersøkelser for å finne ut kva som har skjedd, skriver de.

Ifølge redningstjenesten er det snakk om flere personer som har blitt påkjørt, men det er ikke bekreftet hvor mange, skriver SVT.

– Det er en svært alvorlig ulykke, sier Patrik Freij i redningstjenesten i Kristianstad til Aftonbladet.

– Det som har skjedd er at et tog har kjørt fra Malmö mot Hässleholm, og så har det befunnet seg personer på sporet som har blitt påkjørt. Det var lokføreren selv som ringte og varslet, sier han.

Freij opplyser til Aftonbladet at personene som er påkjørt har ikke sittet i noen bil.

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde klokken 10.45 onsdag formiddag. Nødetatene er fremdeles på stedet, og ifølge politiet er omstendighetene rundt ulykken fremdeles uklare.

– Vi har sperret av området rundt ulykkesplassen, sier Åsa Emauelsson, pressetalsperson i politiet til SVT rundt klokken 12.30.

All togtrafikk er innstilt mellom Hässleholm og Sösdala, opplyser selskapet Skånetrafiken til SVT. Stansen vil også påvirke togtrafikken mellom Malmö og Stockholm.

Det er satt inn buss for tog på noen av togstrekningene, og det er ventet at det kan ta flere timer før trafikken er i gang igjen.

Byen Hässleholm er administrasjonssenter i kommunen med samme navn, og ligger nordøst for Malmö i Skåne län.