PÅ STEDET: Nødetatene er fremdeles på stedet hvor togulykken skjedde. Ifølge politiet er hendelsesforløpet fremdeles ukjent. Foto: Rickard Nilsson / TT / TT NYHETSBYRÅN

En voksen og to barn bekreftet døde etter togtragedie i Sverige

Én voksen og to barn er døde etter togpåkjørselen ved Hässleholm nordøst for Malmö i Sverige.

Politiet opplyser på sine nettsider at de har satt i gang drapsetterforskning etter hendelsen, men de skriver ikke hva som er bakgrunnen for dette.

– Dette er ingen ulykke og det er omstendigheter som gjør at vi har innledet en etterforskning. Den får vise hva som har skjedd, sier politiets pressetalsperson Robert Loeffel til Aftonbladet.

De pårørende er varslet.

– Det er en relasjon mellom de involverte, sier Loeffel.

INFORMERER: Robert Loeffel på åstedet onsdag. Foto: Rickard Nilsson / TT NYHETSBYRÅN

– Vi mistenker at den voksne drepte barna ved å få dem påkjørt, sier Evelina Olsson ved politiets operasjonssentral Sør til Expressen.

Ifølge SVT bruker politiet droner over området for å dokumentere åstedet.

– Vi har teknikere på stedet som skal undersøke omstendighetene og fastslå et hendelsesforløp. Forskjellen fra de fleste etterforskninger, er at vi ikke søker etter utenforstående mistenkte, sier talsperson Loeffel til SVT.

Skjedde onsdag formiddag

Hendelsen i Tormestorp sør for Hässleholm ble meldt inn klokken 10.47 onsdag formiddag.

– Det som har skjedd er at et X2000-tog har kjørt fra Malmø mot Hässleholm og så har det befunnet seg personer på sporet som er blitt påkjørt, sa Patrik Freij ved redningstjenesten til Aftonbladet kort tid etter at alarmen hadde gått.

Freij opplyser til Aftonbladet at personene som er påkjørt ikke satt i en bil da hendelsen skjedde.

All togtrafikk ble innstilt mellom Hässleholm og Sösdala, opplyser selskapet Skånetrafiken til SVT. Stansen vil også påvirke togtrafikken mellom Malmö og Stockholm.

Ifølge SVT måtte passasjerene om bord sitte i toget fram til rundt 13, da evakueringen begynte. Politiet ahr pratet med personalet på toget.

Det er satt inn buss for tog på noen av togstrekningene, og politiet sier det kommer til å ta lang tid før trafikken er i gang igjen.

Byen Hässleholm er administrasjonssenter i kommunen med samme navn, og ligger nordøst for Malmö i Skåne län.