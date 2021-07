Foto: JOEL SAGET / AFP

Ny vaksine vurderes for godkjenning i EU og Norge

Coronavaksinen som utvikles av Sanofi Pasteur er har kommet et steg nærmere godkjenning i Europa.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vaksinen er tatt opp til det som kalles «rolling review» i EU-systemet, skriver Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) i en pressemelding.

Det innebærer at selskapet fortløpende sender inn data til EMA. Når de mener de har gode nok data til å søke om godkjenning, sender de inn en siste stor datapakke over forskningen sin til vurdering.

– Det er gledelig. Dette er en mer tradisjonell vaksine som består av laboratoriefremstilt spike-protein, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Vaksinen er en såkalt proteinbasert vaksine, i motsetning til mRNA vaksinene til Pfizer og Moderna som er i bruk i Norge i dag. Den har fått navnet Vidprevtyn. Fra før er det fem vaksiner under rolling review i EU-systemet: Vaksinene til Sputnik, Sinopharm, CureVac, Noavax og Sinovac.

– Med tanke på hva som kan skje i fremtiden, blir det en stor fordel å ha flest mulig forskjellige vaksiner tilgjengelig, sier Steinar Madsen.

– Det er tidlig å si, men det vil kunne bli nødvendig med revaksinering. Og hvis det skulle bli behov for revaksinering er det viktig å ha et godt utvalg av vaksiner, for behovet kan variere fra sted til sted, sier Madsen.

Hvor lang tid den løpende vurderingen tar, avhenger av dataene selskapet sender inn.

– Godkjenningen vil her som alle andre steder være avhengig av selskapet kan dokumentere kvalitet, sikkerhet og effektivitet, sier Madsen.

