PÅ TOPP: Line Vold og Steinar Madsen har høyest formue og inntekt blant pandemi-toppene. Foto: Gøran Bohlin / Kyrre Lien

Nesten alle pandemi-toppene hadde millionlønn i fjor

Nesten samtlige av helsetoppene som har ledet landet vårt gjennom pandemien tjente over én million kroner i inntektsåret 2019.

Oppdatert nå nettopp

Tirsdag morgen ble skattelistene offentlige, og flere av pandemi-toppene i Norge tjener godt.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, troner på toppen på listen over inntekt i 2019 blant dem. Han har hatt en stigende formue siden 2007, og står nå oppført med ni millioner kroner.

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), har den overlegent høyeste formuen blant dem. Hun har over 67 millioner kroner, som hun har fått gjennom aksjer i familieselskapet Drammensveien 50 C AS, ifølge Aftenposten. Aksjene har hun fått av far Christian Vold (80) som sitter med A-aksjene. Hun har derfor ikke så mye hun skulle sagt i beslutninger knyttet til selskapet.

– Jeg er heldig som har økonomisk trygghet, og jeg er heldig som også har en bra jobb og føler meg rik på kolleger, venner og familie, sa hun til Aftenposten i november.

Her kan du se inntekt, formue og skatt til pandemi-toppene i 2019:

Også Bent Høie tjente godt i tjeneste for landet i fjor, og han hadde en lønn på 1,2 millioner.

Preben Aavitsland, overlege i FHI, er den eneste i denne gruppen som tjener under én million. Han eier alle aksjene i selskapet Epidemi AS, som driver med forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi. Selskapet hadde et negativt resultat i 2019, ifølge Proff.no.

Espen Nakstad tjente nesten to millioner kroner som assisterende helsedirektør i inntektsåret 2019, og gikk opp nesten 200.000 fra året før.

Publisert: 08.12.20 kl. 08:47 Oppdatert: 08.12.20 kl. 08:59