FORTVILET: Daglig leder i julehuset i Drøbak Eva Irene Johansen. Foto: Ivar Ruud Eide

Innbrudd hos julehuset i Drøbak

Det var alt annet enn julestemning som møtte Eva på julehuset i Drøbak lørdag morgen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kan du tenke deg at noen vil gjøre innbrudd hos julenissen? sier en fortvilet daglig leder Eva Irene Johansen.

Det var natt til lørdag noen hadde brutt seg inn i det populære julehuset i Drøbak. Det var Akershus Amstidende som først omtalte saken.

Hun ble lettere sjokkert da hun møtte opp på jobb i morges og så at døren var forsøkt brutt opp og glasset knust.

Inne var det ikke noe bedre.

– Det er revet ned engler og julekuler, og kassen er tømt for penger.

Kassaapparatet var tømt, og inne manglet noen tusen kroner. Hun tror innbruddet er blitt utført av noen som har kjennskap til huset.

Før hun forlater jobb pleier de alltid å mørklegge hele huset, grunnet brannfaren alle de tente julelysene utgjør.

– Den som har vært her må på en eller annen måte klart å få på lyset. Fordi de må ha det på for å klare å åpne kassen. Sikringsskapet er derimot veldig godt skjult, så jeg tror det må være noe med kjennskap til hvor det befinner seg.

FLERE INNBRUDD: Politiet melder om et annet innbrudd i området natt til lørdag. Foto: Ivar Ruud Eide

– Visste hva de hva de var ute etter

Ifølge Eva virker innbruddet å være godt planlagt, noe hun ikke liker.

– De har også tatt seg inn på bakrommet og tatt noe penger der. Det virker ikke som noe plutselig innfall. De visste hva de var ute etter, og det var ikke julegaver.

Døren, som vender mot sjøsiden, er først forsøkt brutt opp med brekkjern, og deretter er glasset blitt knust. Det ventes derfor

– Julen blir ikke nedlagt av den grunn, men når selv nissen ikke får være i fred en gang, så må jeg si at jeg gleder meg til et nytt år.

– Vedkommende har knust flere vinduer og gjort skadeverk i butikken, samt stjålet rundt 5000 kroner i kontanter fra bak i kassen, sier operasjonsleder Kristian Loraas.

Han sier at politiet ikke har noen mistenkte per nå, men at det også ble gjort et lignende innbrudd i en restaurant som ligger 50 meter unna Julehuset, og at de tror hendelsene er knyttet opp med hverandre.

– Politiet har opprettet sak på begge innbruddene, sier Loraas.