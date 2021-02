Foto: Gorm Kallestad

CNN: Norge er hyklersk, ikke klimamester

Sammen med Storbritannia og Canada får Norge så det svir i en CNN-analyse der landene fratas nesten all grønn ære.

Av NTB

Etter først å ha tegnet et rosenrødt bilde av et Norge der to av tre nybiler er elektriske og gatelysene går på solenergi, river artikkelforfatter Ivana Kotassová av følgende lekse:

– Det er bare ett problem. Mye av den grønne teknologien de er stolte av, er finansiert med oljepenger, fordi Norge, i tillegg til å være en fremoverlent klimakjempe, også er en massiv produsent av fossilt brennstoff. Og slik vil de ha det i lang tid fremover, skriver Kotassová.

Fremstå som kjemper

Storbritannia og Canada blir i likhet med Norge kalt klimahyklere fordi landene også tjener store penger på fossil energi, mens begge vil fremstå som kjemper i miljø- og klimaarbeidet. Hverken Norge, Storbritannia eller Canada trenger å bry seg med hvor de fossile drivstoffene de produserer blir forbrent.

Men dersom du regner med CO₂ som olje og gass representerer i det norske CO₂-regnskapet, utgjør det en stort forskjell. I 2017 slapp Norge ut 53 millioner tonn CO₂. Men gassen og oljen som ble eksporterte førte til utslipp av 470 millioner tonn CO₂, ifølge en FN-rapport.

Territorielle klimamål

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) sier at Norges forpliktelser er basert på territorielle klimamål.

– Utslippene fra eksportert olje og gass i andre land er dekket av importørens utslippskonto og utslippsmål, skriver Rotevatn i en erklæring til CNN.

Hverken Canada, Storbritannia eller Norge har noen planer om å kutte ned produksjonen av fossilt brennstoff.