Forskere reagerer på regjeringens tolkning av FN-rapport

En av forskerne bak en klimarapport fra FN reagerer kraftig på at regjeringen mener rapporten forsvarer fortsatt norsk oljeleting.

Av NTB og Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Rapporten fra FNs klimapanel tegner ulike scenarioer for hvordan verden kan nå målene i Parisavtalen. Men måten regjeringen tolker rapporten, får flere forskere bak rapporten til å reagere, skriver NRK.

Klimaforsker Daniel Huppmann sier at å argumentere for videre leting etter fossil energi, slår ham som «naivt, kynisk, eller begge deler».

– Å bruke disse scenarioene for å utsette utfasing av fossil energi er å tukle med modellene. Det tegner et bilde av noen som verken begriper omfanget av klimakrisen, eller at samfunnet er klar til å gå fremover, sier han.

Dette er Parisavtalen * Global klimaavtale vedtatt i Paris 12. desember 2015. * Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. * Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år. * I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal etter planen skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. * Avtalen trådte formelt i kraft i november 2016. * I 2017 erklærte daværende president Donald Trump at USA ville trekke seg fra avtalen. Beslutningen trådte i kraft 4. november 2020, dagen etter det amerikanske presidentvalget. * Allerede samme dag som han ble innsatt som president, undertegnet Joe Biden en presidentordre om at USA på nytt skal delta i det internasjonale klimasamarbeidet. (Kilder: UNFCCC, NTB) Vis mer

I Perspektivmeldingen, som regjeringen la fram forrige uke, ble det vist til flere av scenarioene fra FN-rapporten. Regjeringen mener de er forenelige med at Norge skal fortsette med oljeleting.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er helt uenig i at regjeringen tukler med scenarioene i klimaforskningen. Han sier de har tatt hensyn til forutsetningene både i Perspektivmeldingen og i regjeringens nye klimaplan.

– Både Norge og resten av verden står foran en stor omstilling, og det er behov for kraftfulle tiltak for å nå målene under Parisavtalen. Det skal vi klare for Norges del, og vi deltar aktivt i det europeiske samarbeidet og globalt for at vi skal nå disse målene, sier Sanner.