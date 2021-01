ET LITE STIKK: Oversykepleier Berit Ihle Olsen ved Tasta sykehjem setter sprøyten på Eva Went Ryen. Foto: Jon Ingemundsen/Stavanger Aftenblad

Første coronavaksine i Stavanger til 105-åring

– Det hele gikk smertefritt, sier 105 år gamle Eva Went Ryen om vaksinasjonen.

Publisert: Nå nettopp

Eva Went Ryen fyller 106 år 12. januar og er nå den første som har blitt vaksinert av totalt 385 personer som skal vaksineres i byen denne uken, skriver Stavanger Aftenblad.

Da Ryen var ett år gammel døde hennes mor av spanskesyken og litt over hundre år senere står hun nok en gang midt i en pandemi. Selv er hun ikke så bekymret for pandemien, men synes det er fint at vaksineringen er i gang.

– Jeg er fornøyd og det hele gikk smertefritt, men nå har jeg blitt så gammel at jeg ikke helt ser grunnen til at jeg skal være først ut, sier Ryen til VG.

Den spreke 105-åringen bodde hjemme til hun var 102 år, men bor nå på Tasta sykehjem.

Smitten stiger

Tolv pasienter er for øyeblikket innlagt ved Stavanger universitetssykehus. Ikke siden i mars har det vært flere, viser VGs oversikt. På det meste den gang var det 16 innlagte. Det er også flere smittede på sykehuset – både medarbeidere og pasienter.

– I julen har det vært flere enn noen gang som fikk påvist covid-19 i vårt opptaksområde, sier administrerende direktør Helle Schøyen ved Stavanger universitetssykehus på en pressekonferanse tirsdag.

To pasienter ved avdeling for blodkreft og blodsykdommer er blant de smittede.

– Sykehuset venter flere innleggelser den kommende tiden. De har lagt gode planer for dette gjennom høsten, sier Schøyen. Natt til mandag åpnet sykehuset pandemiposten sin som følge av tre nye innleggelser da.

– Det er nå en ustabil situasjon sier Schøyen, men understreker samtidig at det er gledelig at vaksinen er på vei.

De siste 14 dagene er 714 personer smittet i Rogaland, viser VGs oversikt. Fylket er det med sterkest stigende smittetrend i landet akkurat nå.

Smitte på halvparten av sykehjemmene

Alle de fire kommunen på Nord-Jæren, Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger, har stigende smittetrend. Mandag gikk de sammen om å vedta en ny forskrift som gjelder fra i dag og til 18. januar.

– I Rogaland har 12 av 23 kommuner nå mer enn 20 smittetilfeller per 100 000 innbyggere. Da er det all mulig grunn til å bruke sterke virkemidler, sier Randaberg-ordfører Jarle Bø i en pressemelding.

Blant annet stenges alle treningssentre.

– I løpet av julen har det kommet smitte inn på over halvparten av sykehjemmene våre. De innstrammingene vi gjør nå er for å beskytte de aller svakeste, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger.

STRAMMER INN: Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, er blant en av fire som nå kunngjør at strenge tiltak videreføres - og at det strammes inn ytterligere på enkelte områder. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

For tidlig å si om toppen er nådd

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe ved Stavanger universitetssykehus mener viruset fra Storbritannia er noe vi skal ta innover oss. Viruset er påvist i Rogaland, har FHI tidligere meldt.

– Jeg tror vi skal ta innover oss alvorligheten av det man ser i Storbritannia, med mutasjonen som har et større spredningspotensiale, sier han på sykehusets pressekonferanse mandag morgen.

Kleppe forteller at flesteparten av de nye tilfellene er fra Nord-Jæren. Det er imidlertid ennå for tidlig å si om distriktet nå har nådd en topp.

– Vi er ikke på en topp ennå, fordi vi ikke vet hvordan det blir denne uken. Jeg tror vi kommer til å ligge på et nokså likt nivå, sier han.

Sjekk alle tiltakene som gjelder i de ulike kommunene her.