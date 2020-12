USIKKERT: Den nye virusmutasjonen i Storbritannia har allerede spredd seg til flere land, men er foreløpig ikke påvist i Norge. Foto: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT / NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

FHI om virusmutasjon fra Storbritannia: Konsekvensene kan bli store

Den britiske virusmutasjonen utgjør en risiko for Norge, vurderer Folkehelseinstituttet. Viser den seg å være mer smittsom, vil det kreves sterkere smitteverntiltak for å holde den under kontroll.

Det skriver Folkehelseinstituttet i sin siste risikorapport, der de blant annet har undersøkt hvilken risiko den nye virusmutasjonen i Storbritannia utgjør for Norge.

Hvis viruset har en høyere reproduksjonsverdi men ellers samme egenskaper, kan smittespredningen gå raskere. Det kan bety at testing og smittesporing må bli enda mer effektiv, og at flere kontaktreduserende tiltak kan måtte innføres i deler av landet, vurderer Folkehelseinstituttet.

– Hvis en slik variant etter hvert skulle fortrenge det «gamle» viruset i Norge, vil det kreves en del mer for å holde den under kontroll. La oss si at varianten har en R (reproduksjonsverdi, journ.anm.) som er 0,4 høyere, så må man ha tiltak som er tilsvarende mer effektive for å presse R ned under 1 igjen, forklarer Preben Aavitsland i FHI.

– Det viktigste blir mer effektiv testing og smittesporing for å få kontroll på kjente og mulige smittekilder. Så blir det kanskje nødvendige med flere kontaktreduserende tiltak av de typene som vi har hatt før.

Foreløpig har norske myndigheter innført innreiseforbud for direkteflyginger fra Storbritannia. Alle som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene er dessuten bedt om å teste seg.

– Varianten utgjør en risiko også for Norge

FHI ser det som lite sannsynlig at viruset kan elimineres i Storbritannia. Det har allerede spredd seg til blant annet Danmark og Nederland. I Danmark er det imidlertid ingen tegn til at mutasjonen har betydning for epidemiens utvikling. Kanskje er den i Norge allerede, har FHI tidligere sagt.

– Det er sannsynlig at varianten vil spres i Europa og etter hvert komme til Norge, hvis den ikke allerede er her. Konsekvensene av dette kan bli store. Vår høyst foreløpig vurdering er dermed at varianten utgjør en risiko også for Norge, skriver FHI i rapporten.

Hvis varianten allerede er her, er det ikke sannsynlig at den har vært her lenge, skriver FHI. Det er fordi overvåkningen sannsynligvis ville fanget opp en variant med betydelig høyere spredningspotensial.

Tror mutasjonen ble til i ett menneske

FHI skriver at varianten av viruset trolig har blitt utviklet raskt ved langvarig infeksjon i ett mennesket med svekket immunforsvar.

– Det er usannsynlig at varianten er utviklet ved gradvise endringer blant mennesker i England. Da ville den ha blitt fanget opp i virusovervåkningen tidligere, skriver FHI.

Samtidig skriver de at utviklingen kan ha skjedd over tid i andre land med ingen eller svakere virusovervåkning. Et annet alternativ er at mutasjonen er utviklet i dyr som ble smittet av mennesker, og så har smittet tilbake til mennesker.

Venter på mer kunnskap

Det kan se ut til at det nye viruset er mer smittsomt, skriver FHI. Flere ting er imidlertid oppløftende, men alle faktorene under undersøkes nærmere:

Foreløpig er det ingen holdepunkter for at det gir mer alvorlig sykdom.

Det er heller ikke holdepunkter for at tester er mindre følsomme overfor dette viruset.

Foreløpig regner man heller ikke med at endringene i viruset vil ha betydningen for immunitet etter man har gjennomgått sykdom, men dette kartlegges nærmere.

Myndighetene i Storbritannia sier ifølge FHI at det foreløpig heller ikke er holdepunkt for at effekten av vaksinene er påvirket. FHI skriver imidlertid at med vaksinetypene mRNA (som Pfizer/BioNTech-vaksinen) og vektorvaksine (som AstraZeneca/Oxford-vaksinen) injiseres en genetisk kode for et antigen. Dersom dette antigenet endrer seg i mellomtiden, kan det få betydning for vaksinens evne til å gjøre deg immun, men det er fortsatt uklart om dette vil gjelde den nye varianten.

FHI venter mer informasjon om både immunitet etter smitte, immunitet etter vaksine og sykdomsforløpets alvorlighets grad i løpet av uken.