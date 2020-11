VAKSINESKAPER: Ugur Sahin i BioNTech. Foto: FABIAN BIMMER / X02840

Vaksine-skaper: − Denne vinteren blir vanskelig

Neste vinter vil være normal, mener Ugur Sahin i BioNTech, som utvikler en av de ledende vaksinekandidatene mot coronaviruset. Han advarer om at vi har vanskelige måneder foran oss.

– Denne vinteren blir vanskelig. Vi kommer ikke til å ha stort utslag på smittetallene med vaksinen denne vinteren, sier Ugur Sahin i et intervju med BBC.

Hvis alt går bra, håper han de kan levere en ferdig vaksine rundt slutten av året, eller starten av neste år. Målet er å levere mer enn 300 millioner doser av vaksinen innen april.

– Det største utslaget vil vi se til sommeren. Da går smitteraten uansett ned.

– Men det er absolutt essensielt at vi får vaksinert en høy andel av befolkningen innen neste høst. Vaksinasjonen må derfor skje innen da. Det er jeg sikker på at vil skje, da det er mange selskap som hjelper oss med tilførselen, fortsetter han.

– Da vil vi kunne ha en normal vinter neste år.

90 prosent effektiv

Analyser fra legemiddelgiganten Pfizer, som finansierer Sahin og hans firmas forsøk på å produsere en vaksine, ble publisert mandag.

Disse analysene viste at vaksinen gir en beskyttelsesgrad på 90 prosent – det betyr at 9 av 10 som blir vaksinert vil være beskyttet mot viruset.

– Jeg vil si at dette er et historisk øyeblikk, sa direktøren for vaksineforskning og utvikling ved Pfizer.

Vaksinen er til vurdering i EU, og er en av de vaksinene Norge har tilgang på gjennom vaksinesamarbeidene. EU forhandler om å få kjøpe 300 millioner doser av vaksinen, til bruk i unionen – og i Norge.

Selv med gladnyhetene om vaksinen, er det fremdeles usikkert når den vil komme til Norge, og hvor raskt man vil kunne vaksinere de første gruppene.

BioNTechs vaksine vil kreve lagring i 70 minusgrader. Det er derfor mer krevende å forberede seg på utrulling av disse vaksinene, da det finnes få frysere med kapasitet til så kalde temperaturer.

Norske kommuner har imidlertid fått beskjed om å være klare til å begynne vaksinasjon fra og med 1. desember – selv om vaksinen ikke vil være her innen da.

Ny teknologi

Ugur Sahin og hans kone Özlem Türeci grunnla bioteknologiselskapet BioNTech sammen i 2008. Selskapet er verdsatt til 189 milliarder kroner, etter at nyheten om firmaets vaksinegjennombrudd ble kjent.

Vaksinen utvikles i et samarbeid mellom tyske BioNTech, amerikanske Pfizer og kinesiske Fosum Pharma.

GIFT: Ugur Sahin og Özlem Türeci grunnla selskapet BioNTech i 2008. De er henholdsvis administrerende direktør og medisinsk direktør i selskapet. Foto: BIONTECH

De benytter såkalt RNA-teknologi for å finne frem til en vaksine. Teknologien som tar utgangspunkt i virusets DNA, med mål om at kroppens skal lage vaksineproteiner selv.

I utgangspunktet jobbet BioNTech med utvikling av en generell vaksine mot kreft, men da Sahin i januar kom over en vitenskapelig artikkel om utbruddet av det nye coronaviruset i den kinesiske byen Wuhan, endret dette seg.

Ifølge Reuters innså professoren at det ville være kort vei fra å utvikle mRNA-baserte kreftmedisiner til å utvikle en mRNA-basert coronavirusvaksine.

Publisert: 15.11.20 kl. 20:19

