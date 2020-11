REGLER FOR REISE: I dag har landene i EU og EØS vidt forskjellige råd om du må i karantene hvis du reiser hit – til Barcelona. EU vedtatt en anbefaling til felles reiseregler alle burde ha, men Norge innfører knapt noe av det. Foto: PAU BARRENA / AFP

Norge endrer reglene for reiser – setter ny grense for røde land

Norge vil ikke følge EUs anbefaling om å gjeninnføre grønne land og ha egne reiseråd for ulike regioner i Spania. Men grensen for hva som er et rødt land blir nå endret litt.

At alle land i Europa har forskjellige regler for når du må i karantene og hvor du kan reise, vil EU helst ha slutt på. Derfor vedtok de i høst en anbefaling til felles regler.

Nå har den norske regjeringen bestemt om de vil følge dem.

Fasiten er: De gjør nesten ingenting av det EU anbefaler. Det eneste Norge gjør, er å innføre en litt mildere grense for hva som er et rødt land.

For deg som vil ut på reise blir den eneste konsekvensen, ifølge VGs reiseråd-oversikt, at to regioner i Finland som før lå på rødt smittenivå, nå blir gule. Du må fortsatt i karantene stort sett uansett hvor du reiser.

– Det blir ikke så store endringer, bekrefter helseminister Bent Høie overfor VG.

Dette sier Norge nei til

Ingen grønne områder: EU anbefaler å innføre grønne regioner som du kan reise fritt til, uten å havne i karantene. Dette sier Norge nei til.

Bare ett råd for Spania: EU mener Norge bør ha reiseråd for de ulike regionene i Europa, ikke bare for land. Så hvis smitten stiger i Madrid, er det bare Madrid som farges rødt, ikke hele Spania. Men dette vil ikke regjeringen gjøre nå. Det er fortsatt bare Danmark, Sverige og Finland hvor du får et eget råd på region- eller fylkesnivå.

Hadde Norge gjort som EU vil, hadde reisekartet altså sett sånn ut:

– På grunn av smittesituasjonen mener vi at vi ikke kan gjøre de endringene nå, sier helseminister Bent Høie til VG.

Så hva blir endret? Nå blir en region eller et land farget rødt hvis (1) de har over 20 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager eller (2) eller over fem prosent positive tester. Snart blir røde land og områder de som har (1) over 25 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager eller (2) eller over fire prosent positive tester.

Hva betyr det i praksis: Nesten ingenting. Det blir i teorien litt vanskeligere å bli et rødt land eller område, men smitten i Europa er så høy nå at det aller meste forblir rødt uansett. Og du må fortsatt i karantene om du kommer fra et rødt land.

Her kan du se hvordan endringene slår ut:

Vil ikke ha noe grønt på kartet

Norge sluttet tidligere i år med grønne land, da regjeringen ville signalisere at det ikke er «grønt lys» for å reise til utlandet. Men EU vil altså ha grønne regioner man kan reise fritt til – uten noen restriksjoner og uten å havne i karantene.

– Vi gjeninnfører ikke fargen grønn, sier helseminister Bent Høie.

– Vi vil fortsatt operere med røde og gule land, fordi vi har en generell anbefaling om å unngå utenlandsreiser, sier helseministeren.

– Et viktig prinsipp for EU, som de påpekte da de anbefalte dette, er fri bevegelse innad i EU og EØS. Og de ville ha grønne regioner hvor du kan reise uten restriksjoner og uten å havne i karantene. Hvis vi hadde innført det nå, hadde knapt noen regioner i blitt grønne. Men likevel vil dere ikke gjøre det?

– Smittesituasjonen i Europa tilsier ikke det. Når vi har en anbefaling om å unngå unødvendige utenlandsreiser, ville befolkningen kunne misforstått hvis vi begynte å definere områder i Europa som grønne, svarer helseministeren.

Hva er nyheten, enkelt forklart? Hvis du som nordmann reiser til Frankrike, må du ikke i karantene når du ankommer. Men folk som kommer fra Frankrike til Norge, må i karantene når de lander her. Alle land i EU og EØS har egne regler for hvordan og hvor du kan reise. Og det vil EU ha slutt på. Derfor har de anbefalt et sett med regler som alle kan innføre. Derfor ble spørsmålet: Vil Norge gjøre som EU anbefaler? Svaret er stort sett nei. Det blir ingen store endringer i de norske rådene for reise og karantene nå. Vis mer

Hva har EU anbefalt? EU vil at alle land i EU og EØS skal ha samme regler for reise og karantene. Slik er det ikke i dag. Noen land i Europa kan du reise fritt til, mens land (som Norge) har svært strenge regler for karantene for innreisende. Rådet for den europeiske union har derfor vedtatt en anbefaling. De vil alle å innføre et reisekart for sine borgere hvor hver enkelt region farges grønn, oransje eller rød. Folk som kommer fra grønne regioner skal kunne reise fritt uten restriksjoner - uten å havne i karantene. Hvert land kan selv bestemme hvilke restriksjoner de vil innføre for oransje og røde regioner, for eksempel karantene eller testing. Vis mer

Blir ikke ett råd for Barcelona og et annet for Alicante

Den største endringen for deg som vil reise, hadde imidlertid vært om Norge hadde fulgt EUs anbefaling om å gi hver region i Europa sin egen farge. Slik vi i dag gjør for Sverige, Danmark og Finland.

Men Norge vil fortsette som før, enn så lenge.

– Jeg utelukker ikke at vi kommer til å gå over til regionale vurderinger for andre land på et senere tidspunkt, sier helseministeren.

INGEN STORE ENDRINGER: Regjeringen har vurdert om Norge skal endre reglene for reise og karantene, etter anbefaling fra EU. Men det blir ingen store endringer. Foto: Ørn E. Borgen

– Vi er ikke avvisende til det. Men skal vi innføre regionale vurderinger for andre land enn de nordiske, må vi være tryggere på den informasjonen som vi får på dette området fra Det europeiske smittevernbyrået. Og se litt på hvordan andre land i Europa forholder seg til anbefalingen, sier helseministeren.

Ny VG-oversikt: Sammenlign smitte i Oslo, Madrid og Vestland

Hvor kan jeg reise karantenefritt? Følg med i VGs reiseråd-oversikt

Tror på forståelse i EU-systemet

– Hva slags reaksjoner vil Norge møte i EU-systemet når dere knapt følger noen av de anbefalingene som har kommet her?

– Jeg tror at i EU vil det være stor forståelse for de valgene Norge nå tar, på bakgrunn av det som nå er situasjonen, sier helseministeren Bent Høie.

Da EU-kommisjonen først foreslo felles reiseregler, foreslo de en ganske drastisk åpning for reiser. Men innen EU-anbefalingen ble vedtatt, ble forslaget vannet ut.

– Vi så at i arbeidet med disse rådsanbefalingene ble det større og større tilslutningen til det utgangspunktet som Norge hadde. EU startet på et helt annet nivå enn de endte opp på. Siden rådsanbefalingen ble ferdig har smittesituasjonen forverret seg og risikoen for importsmitte økt betydelig, sier Høie.

