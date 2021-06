BEKYMRET: Seksjonsleder Kenneth Rafaelsen ved seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt og seksjonsleder Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket i Agder. Foto: Kristian Badendyck Fjeldstad/Politiet

Slår alarm om grove overgrep blant unge: − Grenseløst

Politiet og overgrepsmottaket i Agder slår alarm om stadig grovere overgrep blant ofre og overgripere som er stadig yngre. Det finnes eksempel på gutter som debuterer seksuelt med et grovt overgrep som involverer halsgrep.

– Vi har flere siktet i flere saker. Vi har unge voksne og ungdom under 18 som forgriper seg på jenter helt ned i 13-årsalderen, sier Kenneth Rafaelsen til VG.

Ifølge Benedicte Severinsen, leder for overgrepsmottaket i Agder, er ofrene for overgrep tradisjonelt rundt 20 år. I 2021 er den hyppigste aldersgruppen 15-åringer fra ungdomsskolen, forteller hun til VG.

Trenden ble først omtalt av Fædrelandsvennen.

Debuterer med grovt overgrep

Mens overgrepene tidligere oftere skjedde i forbindelse med fest og rus, ser politiet og overgrepsmottaket i økende grad at overgrepene skjer på høylys dag – på alt fra skolen, i parken og på kjøpesenteret. Tenåringene avtaler gjerne å møte hverandre via sosiale medier som Snapchat – der det skal versere prislister for kroppsbilder, og pengeoverføringen skjer via Vipps.

Noen ganger kan det være seksuelle tjenester som er avtalt, andre ganger kan det være et avtalt møte som utvikler seg til svært grove overgrep.

Det er særlig den grove formen overgrepene kan ha som sjokkerer politiet og overgrepsmottaket.

– Det hele er så grenseløst, sier Severinsen.

– Gutter som har vært jomfru har stått bak overgrep som har vært analt og med halsgrep, forteller hun videre.

I flere konkrete eksempler er det guttegjenger med to eller flere gutter som forgriper seg på en mindreårig jente.

– Det er mye her som er så sykt.

Overgrep på doen på Sørlandssenteret

Ifølge Rafaelsen i Agder-politiet er det snakk om overgrep som dreier seg om alt fra beføling utenpå klær av bryst og skritt, berøring av kjønnsorgan, onanering, fingring, penetrering og oralsex. I tillegg er det snakk om bilder som blir tatt, selges og deles.

– Jeg vil si nesten hele skalaen.

– Hvor skjer disse overgrepene?

– De skjer hjemme hos offer eller gjerningsmenn, hos venner, ute i det fri, på offentlige toaletter, på doen på Sørlandssenteret. Det skjer på toalettet på Bystranda. Det skjer i biler, fortsetter Rafaelsen.

Bare i Agder kjenner politiet flere titalls saker som omhandler denne trenden. Politiet ser det over hele fylket. At jenter selger sex for blant annet alkohol og tobakk finnes det flere eksempler på, ifølge ham.

– Det som sjokkerer meg er at det er så unge personer som selger seksuelle tjenester. De utsetter seg for seksuelle overgrep ved å gjøre dette, sier han.

Ber voksne om å snakke med barna

Både politiet og overgrepsmottaket er sjokkert over trenden de ser. «Grenser er flyttet. Og vi må erkjenne det», skriver de på Facebook om de voksnes rolle i dette.

– Det er trist å se at unge jenter og gutter har et forhold til seksualitet som ikke er sunt. Det er ikke slik det skal være. Det er trist, sier Rafelsen til VG.

– Vi voksne må ikke være for feige til å ta den praten med ungene våre.

Nå bes voksne om å snakke med barna om hva de ser og gjør på sosiale medier.

– Snakk om seksualitet - både sunn og usunn, verdier og holdninger, kroppen vår, følelser, pubertet, identitet. Snakk om hva som er lov og ikke lov, konsekvens av den seksuelle lavalder, grenser og private områder, hvordan man er en god kjæreste og hva et samtykke betyr. Å ikke klare å si nei, er ikke det samme som å si ja. Snakk om pornografi og om hva som er fiksjon og virkelighet. Snakk om konsekvenser av et overgrep - både for utsatt og utøver, skriver Rafaelsen og Severinsen i Facebook-innlegget.