FORNØYD: EU-sjef Ursula Von der Leyen sier i en pressemelding at enigheten betyr at vi snart vil kunne reise på en trygg måte. Foto: Francisco Seco, AP

EU-enighet om coronapass

Coronapasset for medlemslandene skal være klart i juni og tre i kraft fra 1. juli. Det er fortsatt uklart hvilken betydning det har for Norge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er EU-parlamentet og Det europeiske råd som torsdag kveld har kommet til enighet om løsningen for et felles coronapass for reiser på tvers av grensene, melder EU-kommisjonen i en pressemelding.

Passet vil kunne brukes til å vise om man er vaksinert, om man har positivt eller negativt prøvesvar, og om man har gjennomgått covid-19.

Ordningen innebærer at medlemsland ikke skal pålegge reisende fra andre EU-land innreiserestriksjoner, med mindre det er helt nødvendig av hensyn til folkehelsen.

– Vi leverer på løftet om å levere et EU-coronapass før sommeren. Europeere ser frem til å reise igjen, og dagens avtale betyr at de veldig snart vil kunne gjøre det på en trygg måte, sier EU-sjefen Ursula von der Leyen.

Samtidig som løsningen nå formelt skal vedtas i EU, skal medlemslandene utvikle sine løsninger for coronapassene.

– Det er helt avgjørende at medlemslandene nå fortsetter å lage sine systemer for å sikre at det er oppe å gå så raskt som mulig. Det er forventet av borgerne våre, sier hun,

Ett av flere steg mot reiser i Europa

Norske myndigheter jobber også med et coronapass, som i første omgang skal kunne brukes til å åpne mer opp. De ser for seg å bruke det til offentlige arrangementer, cruise og andre typer pakketurer.

Erna Solberg har tidligere sagt at vi må regne med at innreisereglene for reisende til Norge først vil lettes på når den felles europeiske løsningen tas i bruk. Hun har dessuten stilt to krav til et slikt pass for at det skal være aktuelt i Norge. Det er fortsatt uklart hva enigheten har å si for Norge:

Det ene er en teknisk løsning som gjør det mulig å verifisere informasjonen på tvers av landegrensene. Det andre er å sikre likebehandlingsprinsippene mellom land, har statsministeren tidligere sagt.

Førsteamanuensis Anne Kjerst Befring ved Universitetet i Oslo sa onsdag til Dagbladet at en enighet i EU er det første av tre trinn som må til for at nordmenn skal få reise fritt i Europa. Deretter må EØS ta stilling til dette, og så må Norge bestemme seg, forklarte hun.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke anledning til å besvare VGs henvendelse om EU-nyhetene torsdag kveld.