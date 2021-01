Virusutbruddet i Nordre Follo: Ber folk om ikke å forlate kommunen

Det pågår et coronautbrudd av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune som kan ha spredd seg rundt i kommunen og utover kommunegrensene.

Nå ber kommuneoverlegen innbyggerne om å holde seg hjemme og innenfor kommunens grenser.

– Vi har fått og har utbrudd av det britiske coronaviruset, bekrefter ordfører Hanne Opdam på en pressekonferanse klokken 12.

Kilder med kjennskap til situasjonen bekreftet tidligere fredag formiddag at det nå er snakk om et utbrudd i kommunen, der det så langt er påvist to tilfeller av mutasjonen i et større coronautbrudd.

Begge de to smittede er døde, skriver FHI i en pressemelding. Prøvene som er analysert av FHI ble tatt 3. januar.

Fra før var det bekreftet ett tilfelle av den britiske mutasjonen i kommunen og kommuneoverlegen mistenkte ikke noe pågående spredning.

Nå har imidlertid kommunen vært i møte med FHI og Helsedirektoratet for å diskutere situasjonen.

Sykehjem rammet - kan ha spredd seg ut over kommunen

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold bekrefter at de to påviste tilfellene av virusmutasjonen tilhører et utbrudd på Langhus bo- og servicesenter, et sykehjem som er hardt rammet av et utbrudd med 12 smittede beboere og 22 smittede ansatte.

Seks smittede beboere har mistet livet i løpet av utbruddet.

– Det viser seg at utbruddet har forgreininger utover i kommunen og muligens inn i andre kommuner. Det dreier seg om barnehager og skoler i første omgang, sier hun.

– Dette er en alvorlig og uoversiktlig situasjon, sier kommuneoverlegen videre.

Smittespredning kan ha pågått i tre uker, ifølge henne.

Stenger ned kommunen – ber folk holde seg hjemme

Nordre Follo stenger nå hele kommunen ned. Det gjelder alle butikker bortsett fra matbutikker, apotek og bensinstasjoner, sier kommuneoverlegen.

Innbyggere bes om å ikke ha besøk og om å ikke reise ut av kommunen. Det er foreløpig en sterk anbefaling. Barnehager og skoler stenger fra fredag ettermiddag og frem til onsdag 27. januar. Deretter må alle forberede seg på oppstart på rødt nivå igjen.

Kommuneoverlegen sier at hun vil komme tilbake til når rådene skal gjelde fra fordi kommunen fikk de endelige råden bare minutter før pressekonferansen, men ber om at folk er forberedt på rask stenging, kanskje i løpet av et halvt døgn.

– For all del ikke hamstre og unngå kødannelser, sier hun.

Statsforvalteren i Viken har et møte senere fredag for å se hvordan dette skal løses med tanke på kommunen rundt Nordre Follo. Fra Nordre Follo er det blant annet omfattende pendling til Oslo.

Ordføreren sier tiltakene som skal innføres er etter tydelige råd fra FHI.

– Som ordfører vil jeg også si at vi alle forstår hvor alvorlig disse tiltakene er for den og de det berører. Men vi må sammen stålsette oss og å få oversikt og stoppe det muterte viruset, sier Opdam.

Flere tilfeller av virusmutasjoner påvist i Norge - men ikke i utbrudd

Så langt er både den britiske og den sørafrikanske virusmutasjonen påvist i Norge, med 33 tilfeller av den britiske og ett tilfelle av den sørafrikanske. Det viser FHIs oversikt.

Får å påvise mutasjonene må FHI få prøvene til såkalt helgenomsekvensering.

Den britiske virusmutasjonen fryktes å være langt mer smittsom, men har så langt ikke blitt påvist i den generelle virusovervåkningen i Norge. Den har altså kun blitt påvist i enkelte importtilfeller og nærkontakter av disse, men har ikke spredd seg i det norske samfunnet. VG har ikke kjennskap til hvor den ene sørafrikanske virusvarianten er påvist.

Totalt 7 tilfeller av den britiske mutasjonen er påvist i Viken fylke. I hele Norge er det påvist til sammen 33 tilfeller, ifølge FHIs oversikt.