Helseministeren bruker Irland som skrekk-eksempel: − Vi må være varsomme

På grunn av fortsatt høye smittetall må tiltakene fortsatt være strenge, understreker helseministeren. Nå bruker han Irland som skrekk-eksempel.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Helseminister Bent Høie peker på rekordhøye smitte i forrige uke med rund 930 registrerte tilfeller.

Det ble ikke kunngjort nevneverdig store lettelser mandag denne uken, foruten at det igjen ble åpnet for å ha noe mer besøk i private hjem, kommunene kan avgjøre nivå i skolene selv. I tillegg gikk Stortinget inn for at kommuner med lavere smitte skal kunne servere alkohol, og regjeringen opphevet dermed den generelle skjenkestoppen.

– Mange vil vi skal åpne raskere, men vi må være varsomme. Selv om smitten har gått ned, er den fortsatt altfor høy, sier helseministeren på regjeringens pressekonferanse.

Viser til Irland: – Slapp opp for fort

Irland er skrekk-eksempelet, skal vi tro helseministeren.

– I Irland var smitten først lav og lå nederst på statistikken sammen med Norge. 10. januar lå de på verdenstoppen - i løpet av en uke. Hvordan kunne det gå så fort? spør Høie.

Han viser til at det ved gjenåpningen i Irland ble registrert 270 tilfeller, og at tallet var relativt stabilt i en uke, før det begynte å øke. 17. desember var landet nedstengt igjen. 10. januar lå de på verdenstoppen.

Årsaken, ifølge helseministeren, er det muterte viruset, importsmitten og at folk samlet seg etter at landet åpnet igjen.

– Mange presset på for at landet skulle åpne, og det var mange gode grunner til å gjøre det. Innbyggerne var slitne og trengte sosial kontakt, og det nærmet seg jul. Men myndighetene slapp opp for fort og før de hadde nådd målet, sier Høie.

les også Slik ble Irland landet med størst smittespredning i verden

Han peker på at vi nå må gjøre alt vi kan for at de mer smittsomme virusmutasjonene som også er påvist i Norge ikke skal spre seg. Han peker også på at mange kommuner er hardt presset.

– Nå har de fått den viktige jobben med å vaksinere befolkningen. Da må de få konsentrere seg om det, sier han.

På spørsmål om hvilke lettelser man nå ikke får, svarer helseministeren at det er en «totalvurdering».

– Fremover er det viktig at vi ikke bare diskuterer hvert tiltak for seg, men at vi ser på summen av tiltakene. Vi er jo veldig klare over de negative konsekvensene av hvert enkelt tiltak, men vi vet veldig lite av effekten hvert enkelt tiltak har på smitten, sier han.

Grafen under viser den daglige smitteutviklingen i Norge:

Minner om strengere innreiseregler

Justisminister Monica Mæland minner om de innstrammede innreisereglene som er innført, spesielt på grunn av de muterte virusvariantene som er mer smittsomme.

FHIs Line Vold forteller på pressekonferansen om en økt andel importsmitte - trolig hovedsakelig på grunn av innreisende etter juleferien. Men fortsatt er ingen av virusmutasjonen påvist i denne generelle virusovervåkningen i Norge. Det betyr at det foreløpig ikke er tegn til at viruset sprer seg her i landet.

– Fra 2. januar innførte vi obligatorisk test innen 24. timer etter ankomst. Fra mandag denne uken innførte vi obligatorisk test på grensen. Kommer man over grensen, skal man teste seg. Man kan ikke lenger velge å gå forbi teststasjonen, sier justisminister Monica Mæland.

les også Over 6200 personer droppet coronatest på Oslo lufthavn

På bakgrunn av dette øker regjeringen testkapasiteten på 32 grensepasseringer, sier justisministeren videre.

Hun understreker at personer som bryter denne plikten kan straffes med bøter.

– Det er slik at alle de stengte grensene vil følges opp av politiet, heimevernet, tolletaten og elektroniske virkemidler som videoovervåkning, sier Mæland om de nå stengte grenseovergangene.

Også passering her er ulovlig. Enkelte grensesteder er fysisk stengt, sier justisministeren. Ifølge henne har politiet rundt 400 personer som nå jobber med å kontrollere grensen, mens Heimevernet bistår med rundt 100 soldater.