Her blir flest smittet

Folkehelseinstituttet har kartlagt hvor det er mest sannsynlig å bli smittet med coronaviruset i Oslo.

Av Thea Rosef

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Oslo kommune undersøkt hva som har vært de mest sannsynlige kildene for coronasmitte i hovedstaden.

Undersøkelsen ble gjort på den voksne befolkningen (18–70 år) i uke 10–12. Dette var en periode med høy smittespredning i Oslo, hvor alfa-varianten dominerte, skriver FHI.

Totalt inngikk 1046 personer i studien.

– Det som øker risikoen er å ikke være forsiktig. Det er jo logisk, men jeg tror det er viktig å ha bevis fra perioden med høyt smittetrykk, sier prosjektleder og lege i FHI, Pawel Stefanoff.

Han understreker at vi ikke kan bruke alle resultatene i denne perioden Oslo er i nå, men at det kan være en god indikator, og til stor hjelp om det skulle komme en ny bølge.

Smitte i egen husstand

Resultatene fra studien viste at de fleste innbyggerne ble smittet i egen husstand, og støtter dermed resultatene fra smittesporingen, som beregner at omtrent 40 prosent ble smittet i husstanden.

Ifølge studien hadde store husholdninger og personer i yngre aldersgrupper større risiko for å bli smittet.

– Resultatene tyder på at cirka 40 prosent av smitten blant voksne i Oslo i februar til mars 2021 skjedde i egen husstand, skriver FHI.

– Det var ikke veldig overraskende funn når det kom til smitte i hjemmet. Det er mye av det vi har sett i rutineovervåkningene, sier Stefanoff.

Fest og restaurantbesøk

Studien viser også at å drikke alkohol på private fester økte smitterisikoen med 70 prosent, sammenlignet med å ikke delta på fester.

Det å delta på en privat fest eller sammenkomst med mindre enn ti deltakere, økte ikke sjansen for smitte, men å drikke alkohol på festen gjorde det, ifølge studien.

ØKT RISIKO: Det å drikke alkohol på private fester økte smitterisikoen med 70 prosent, viser studien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Studien fant også at det å spise ute på restaurant eller kafé var forbundet med tre ganger så høy smitterisiko.

Overraskende funn

Resultatene tyder også på at det å delta i utendørs aktiviteter ikke i seg selv gir økt risiko for smitte. Smitten kan likevel øke hvis man ikke følger smittevernrådene under aktivitetene.

Det var ikke mulig å undersøke mulige eksponeringer på en rekke arenaer som treningssentre, kinoer, teatre og liknende fordi disse var stengt i perioden.

FHI fant også at det å følge smittevernregler generelt, inkludert bruk av munnbind og god håndhygiene, ser ut til å gi en betydelig redusert risiko for smitte.

Det ble også funnet en sammenheng mellom hyppighet av kollektivreiser og smitte, men resultatene er ikke tydelige nok til å konkludere med tilstrekkelig statistisk sikkerhet, skriver FHI.

Et overraskende funn som ble gjort, ifølge forskerne, var at det ser ut som personer som bruker briller har en lavere smitteodds.

FHI viser til en studie fra Storbritannia som har gjort tilsvarende funn, og konkluderer med at bruk av briller kan gi ekstra beskyttende effekt.