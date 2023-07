President Biden: − Ukraina er ikke klar for Nato-medlemskap

Det den amerikanske presidenten i et CNN-intervju som ble sendt søndag.

Saken oppdateres.

USAs president Joe Biden sier i et CNN-intervju at Ukraina ikke er klar for Nato-medlemskap før Russlands krigføring i Ukraina er avsluttes.







Videre sa han at selv om diskusjonen om et medlemskap er for tidlig, vil USA og Nato fortsette å bidra med våpen og annen støtte til Ukraina.

– Jeg tror ikke det er en enighet i Nato om at vi skal ta Ukraina inn i alliansen nå, midt i en krig, sa presidenten.

Dersom Ukraina skulle vært i alliansen mens landet var i krig med Russland, ville det resultert i at hele alliansen var i krig med Russland, forklarer president Biden.

Biden sier at han har snakket grundig med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om spørsmålet, og sagt at USA vil fortsette å gi Ukraina våpen og sikkerhetsstøtte mens krigen pågår.

– Jeg mener vi må legge en rasjonell plan for hvordan Ukraina skal kunne kvalifisere seg til å bli et Nato-medlem, la den amerikanske presidenten til.

De to presidentene her avbildet ved en tidligere anledning.

På fredag sa Det hvite hus at USA ville sende klasevåpen til Ukraina for første gang. Det beskrev presidenten som et vanskelig valg i intervjuet.

Intervjuet var også innom temaet Tyrkia og svensk Nato-medlemskap.

– Tyrkia ønsker å modernisere F-16-flyene sine, sa Biden og fortsatte:

– Det jeg prøver å gjøre her er å danne et konsortium hvor vi styrker Nato med tanke på militær kapasitet i både Hellas og Tyrkia, samtidig som vi slepper Sverige inn. Men det er på gang. Det er ikke ferdig.